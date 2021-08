Dow Jones – Neues Allzeithoch und nun?

Der Dow Jones Industrial Average® kletterte am vergangenen Freitag weiter an und stieg auf ein neues Allzeithoch oberhalb von 35.500 Punkten. Die Dynamik hielt sich allerdings arg in Grenzen, da scheinen wohl einige Marktteilnehmer aktuell im Sommerurlaub zu weilen.

Oberhalb von 35.143 Punkten bleibt aus charttechnischer Sicht vorerst alles in Butter für die Käuferseite – der Weg des geringsten Widerstands ist vorerst unverändert weiter nordwärts, wenngleich das weitere Potenzial auf der Oberseite eher begrenzt erscheint in Anbetracht der überkauften Lage.

Erste klare Verkaufssignale entstehen hier erst bei einem Tagesschluss unterhalb von 35.100 Punkten. Bis dahin muss von einer Fortsetzung der Sommer-Rally ausgegangen werden.

Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.01.2021 – 13.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Dow Jones® Index HR853U 53,92 29.000 5,58 30.09.2021 Dow Jones® Index HR854Q 28,50 32.000 10,55 30.09.2021

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Dow Jones® Index HR8KT4 41,98 40.200 7,16 30.09.2021 Dow Jones® Index HR8JE2 21,55 37.850 14,05 30.09.2021

Betrachtungszeitraum: 01.08.2016 – 13.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Turbo Bull-Optionsscheine auf Dow Jones Index für eine Spekulation auf eine Aufwärtsbewegung des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 16.08.2021; 13:44 Uhr Turbo Bear-Optionsscheine auf Dow Jones Index für eine Spekulation auf eine Abwärtsbewegung des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 16.08.2021; 13:44 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Dow Jones – Neues Allzeithoch und nun? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).