Dow Jones: Neuer Höchststand!

 Markttechnische Analyse des Dow Jones-Index (DJI30 CFD) innerhalb der Handelswoche 38.2018

Der große Aufwärtstrend im Dow-Jones (siehe kobaltblauer diagonaler Linienverlauf) ist intakt, befindet sich derzeit in einer neuen Bewegungsphase und hat hierbei das Allzeithoch bei 26.700 überschritten.

Das temporäre Hoch bei 26.780 stellt somit einen neuen Höchststand dar, in einem bisher historisch einmalig anhaltenden Aufwärtstrend.

Anhand der gestrichelten Pfeillinienverläufe erkennen Sie beispielhaft denkbare Verlaufsformen, wie sie dieser Markt in den nächsten Tagen ausbilden könnte.

Sofern die vorherrschende Euphorie anhält und weitere Käufer in den Markt einsteigen sind weitere Kursanstiege recht wahrscheinlich.

Durch die Fortgeschrittenheit des Trends sowie die recht deutliche Ausdehnung der derzeitigen Bewegungsphase kann es jedoch immer wieder zu korrektiven Kursverläufen kommen. Solange sich diese über der 26000er-Marke halten, bleibt das bullische Szenario aufrecht.

Rutschen und schließen die Preise unter besagter Marke, ist es zur Aufrechterhaltung der Aufwärtstrend-Definition wichtig, dass das Tief bei 25.800 möglichst nicht unterschritten wird (siehe rotes Ausrufungszeichen).

26.780 neuer Höchststand

26.700 Allzeithoch

26.170 aktueller Punkt 2

25.800 aktueller Punkt 3

25.700 Punkt 2 Aufwärtstrend

26.000 große chart-technische Marke

25.000 große chart-technische Marke / Punkt 3 Aufwärtstrend

/ Punkt 3 Aufwärtstrend 24.000 große chart-technische Marke / Pkt. 1 Aufwärtstrend

Zusammenfassung wichtiger Preismarken im Dow-Jones:

Beachten Sie bitte folgende Veröffentlichungstermine wichtiger (d.h. marktbewegende, große Nachrichten) Wirtschaftsnachrichten für den US-Amerikanischen Raum. Datum, Uhrzeit sowie der einzelne Termin selbst können kurzfristigen Änderungen und Ergänzungen unterworfen sein. Bitte aktualisieren Sie Ihren Terminüberblick deshalb eigenständig und regelmäßig.

Dienstag, den 25.09.2018

-16.00 Uhr CB Verbrauchervertrauen USA

Mittwoch, den 26.09.2018

-16.00 Uhr Verkäufe neuer Häuser USA

-16.30 Uhr Rohöllagerbestand USA

-20.00 Uhr FOMC Sitzungsprotokoll USA !!!

-20.30 Uhr FOMC Pressekonferenz USA

Donnerstag, den 27.09.2018

-14.30 Uhr Auftragseingang langleb. Wirtschaftsgüter USA

-14.30 Uhr BIP USA

-16.00 Uhr schwebende Hausverkäufe USA

Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

► RISIKOWARNUNG ◄

Diese Publikation liefert Markteinschätzungen, unabhängig davon, mit welchem Instrument ggf. getradet wird. Admiral Markets ist Forex & CFD Broker, sollten Sie den Basiswert als CFD traden, beachten Sie bitte: Forex & CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 83 % der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Die Basisinformationsblätter („KID") zu den Handelsinstrumenten finden Sie hier, den ausführlichen Hinweis zu Marktkommentaren hier und den ausführlichen Warnhinweis zu Handelsrisiken über folgenden Link: DISCLAIMER: https://admiralmarkets.de/risikohinweis

Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegen.

Quellen: Eigenanalyse; genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4