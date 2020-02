Dow Jones – Neue Jahrestiefs zum Handelsstart erwartet

Der Dow Jones Industrial Average® kippte nach einer schwungvollen Erholung im gestrigen Handel am Ende wieder weit nach unten und beendete den Handelstag nahe der Wochentiefs. Für heute kündigen die Futures eine sehr schwache Eröffnung an, der Index notiert vorbörslich auf neuen Jahrestiefs. Er bleibt kurzfristig also im „Crash-Modus“.

Die Märkte zeigen sich weiterhin sehr nervös. Dennoch wäre nach neuen Tiefs im Bereich von 26.420 – 26.620 Punkten der Start einer mehrstündigen Kurserholung möglich. An diesem Unterstützungsbereich liegt auch das alte Allzeithoch aus 2018. Bei 27.300 – 27.500 Punkten lägen gute Erholungsziele. Oberhalb davon eröffnet sich deutliches Aufwärtspotenzial in Richtung 28.000 – 28.200.



Rutscht der Index im Zuge weiterer Verkaufspanik auch per Tagesschluss unter 26.400 zurück, trübt sich das ohnehin schon stark angeschlagene Chartbild kurzfristig weiter ein. Dann drohen weiter fallende Notierungen in Richtung 25.340 Punkte.

Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 28.05.2019 – 26.02.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2015 – 26.02.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

