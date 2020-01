Dow Jones – Negative Vorgaben aus Asien

Nach den neuen Allzeithochs am Freitag und dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende starten die US-Indizes gestern schwächer in den Handel. In Asien gab es zum Teil deutliche Kursabgaben, die unter anderem mit der Ausbreitung des Coronavirus in China begründet werden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat bereits ihren Notfallausschuss einberufen. Natürlich waren viele Kurse aber auch einfach heißgelaufen und besaßen Konsolidierungspotenzial. Von den vorbörslichen Tiefs haben sich Dow Jones & Co inzwischen wieder deutlich erholt.

Erst wenn der Dow Jones Industrial Average® erneut unter Druck gerät und im Bereich von 29.130 Punkten schließen sollte, wäre eine klassische Drei-Kerzen-Umkehrformation im Tageschart des Index besiegelt und eine mehrtägige Konsolidierung stünde wohl auf dem Programm. Im Zuge dieser könnte der Index Kurse um 28.870 Punkte ansteuern.

Oberhalb des Hochs bei 29.374 Punkten hätten die Käufer dagegen bereits wieder direkt gewonnen und könnten als nächstes Ziel 29.500 Punkte anpeilen. Grundsätzlich gilt darüber hinaus: Klassische Widerstände auf dem Weg nach oben gibt es keine mehr, das nächste Big Picture Ziel lautet daher 30.000.

Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 07.11.2019 – 17.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2015 – 17.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Mit dem HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones® Index HZ52DN 48,60 23.900,00 5,48 31.03.2020 Dow Jones® Index HZ42E0 37,87 25.100,00 7,07 31.03.2020

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones® Index HZ52G0 26,34 32.200,00 9,80 31.03.2020 DowJones® Index HZ31BA 10,28 30.400,00 24,35 31.03.2020

Investmentmöglichkeiten Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.01.2020; 15:30 Uhr Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.01.2020; 15:32 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Turbo Classic-Produkte finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Weitere Produkte auf den Dow Jones Industrial Average® Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Dow Jones – Negative Vorgaben aus Asien erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).