Dow Jones Marktanalyse vom 22.11.21

Der Dow Jones hat seinen kurzfristigen Aufwärtstrend bereits vor einigen Tagen gebrochen und ist in den Bereich des Tops vom August dieses Jahres gefallen. Diese Bewegung deutete sich bereits mit den Verkaufssignalen der Indikatoren an. Der CCI hatte zudem eine Divergenz gebildet. Der Wochenschluss wurde mit hohen Umsätzen generiert. Somit befindet sich der Dow schon in der Korrekturbewegung die der DAX vermutlich noch vor sich hat. Allzulange dürfte diese aber nicht mehr dauern, da die Indikatoren zum Teil bereits in den überverkauften Bereich vordringen.

Finanztrends Video zu DAX



