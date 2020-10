Dow Jones: Macht es der DAX vor?

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Der Dow Jones lag Anfang der Woche nur noch einen Steinwurf entfernt von seinem Nach-Corona-Hoch vom September. Jetzt aber trübt sich die Stimmung an den Finanzmärkten merklich ein. Die Corona-Zahlen verschlechtern sich weltweit und damit steigt die Angst, die bekanntlich den Anlegern die Kauflaune verdirbt. Entsprechend legen Aktienindizes nun den Rückwärtsgang ein. Viel stärker heute etwa beim DAX, aber dies ist in schwierigen Marktphasen nahezu immer der Fall.

Während die US-Amerikaner versuchen weiter optimistisch zu bleiben, verfallen wir Deutsche gerne schon in einen negativ behafteten Gefühlszustand. Abzulesen ist dies auch heute wieder in den Charts. Während sich beim DAX die aufgelaufenen Tagesverluste bereits bei 2% bewegen, wird der Dow Jones lediglich 0,5% tiefer eingestuft.



Aktuell ist auch die jüngste Aufwärtstrendlinie nach unten durchbrochen, und damit ein charttechnisches Short-Signal aktiviert worden. Auch die Indikatorenlage hat sich verschlechtert und bestätigt das vorhandene Verkaufssignal. Dann sollte jetzt auch der US-Optimismus ins Wanken geraten.

Bei einem Unterschreiten der Kurszone um 27.600 Punkten ist mit weiteren Kursabgaben bis in den Bereich um 26.000/26.400 Punkten zu rechnen.





US30 im aktuellen Tageschart – Quelle: CFX TraderPRO





Laufende Trade-Aktivität aus dem CFX Broker-Blog:

USDJPY (short): letzte Woche wurde an der 106er-Marke (105,99) eine Short-Aktivität gestartet. Der Trade liegt im Plus (aktuell 78 Pips) und dies soll auch so bleiben. Daher wird der Stopp nun knapp in die Gewinnzone nachgezogen. Eine Teilgewinnmitnahme ist bei 105,00 geplant.





Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.