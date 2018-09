Dow Jones - Long Trade nach Trendwechsel

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Nach dem Hoch in Welle i in Lila an der 261.8% Extension bei 26124 Punkten verlaufend, bauen die Bären die erwartete Gegenbewegung in Welle ii in Lila aus und treiben den Markt an die 25800 Punkte – Marke. Der Dow Jones befindet nun in der idealen Ausgangslage, um den nächsten Impuls in Richtung Süden auf den Weg zu bringen, wofür wir im heutigen Update den entsprechenden Zielbereich hinterlegt haben. Wir sehen die Bären somit im nächsten Schritt den Tradingbereich von 25715 – 25245 Punkten anlaufen. Noch liegen die Bären jedoch lediglich auf der Lauer. Erst mit einem Unterschreiten von 25800 Punkten ist der Weg für die Bären auf tiefere Kurse geebnet. Die Primärerwartung bleibt somit erhalten, dass wir hier imminent eine Fortsetzung der Korrekturbewegung auf uns zukommen sehen, in deren Anschluss der Markt seine übergeordnete Aufwärtsbewegung weiter fortsetzt.

