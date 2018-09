Dow Jones: Korrekturphase

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Markttechnische Analyse des Dow Jones-Index innerhalb der Handelswoche 36.2018 - DJI30 CFD

Im Vergleich zur vorangegangenen Analyse vom 01.09.2018 hat sich nicht viel verändert. Der Dow-Jones ist nach wie vor in einem intakten Aufwärtstrend (siehe kobaltblauer diagonaler Linienverlauf), der sich in einer Korrekturphase befindet. Diese Korrektur oszilliert knapp unter der 26.000er-Marke.

Anhand der gestrichelten Pfeillinienverläufe erkennen Sie beispielhaft denkbare Verlaufsformen, wie sie dieser Markt in den nächsten Tagen ausbilden könnte.

Falls die 26.000 nachhaltig überschritten wird, könnte dies der Startpunkt für eine weitere Trendbewegung in Richtung der 26.170 oder des weiter links liegende Allzeithochs bei 26.700 sein. Da die Trendfortsetzung meistens wahrscheinlicher als ein Trendbruch angesehen wird, bleibt die derzeitige Chart-Konstellation bullisch.

Dies ändert sich erst wenn die Preise deutlich und per Schlusskurs unter das temporäre Tief bei 25.800 rutschen (siehe rotes Ausrufungszeichen). Aber selbst dann bliebe das Bild eines ansteigenden Marktes solange erhalten, wie die 25.000er-Marke nicht unterboten wird.

Das nun beschriebene, sehr bullische, Gesamtbild sollte dennoch stets mit der Fortgeschrittenheit des Aufwärtstrends abgeglichen werden. Kommt es zu überraschenden Gegenbewegungen schützt nur ein kluges und besonnenes Risiko- und Geldmanagement.

26.700 Allzeithoch

26.170 temporäres Hoch

25.800 temporäres Tief

25.700 neuer Punkt 2 Aufwärtstrend

26.000 große chart-technische Marke

25.000 große chart-technische Marke / Punkt 3 Aufwärtstrend

/ Punkt 3 Aufwärtstrend 24.000 große chart-technische Marke / Pkt. 1 Aufwärtstrend

Zusammenfassung wichtiger Preismarken im Dow-Jones:

Beachten Sie bitte folgende Veröffentlichungstermine wichtiger (d.h. marktbewegende, große Nachrichten) Wirtschaftsnachrichten für den US-Amerikanischen Raum. Datum, Uhrzeit sowie der einzelne Termin selbst können kurzfristigen Änderungen und Ergänzungen unterworfen sein. Bitte aktualisieren Sie Ihren Terminüberblick deshalb eigenständig und regelmäßig.

Dienstag, den 11.09.2018

-16.00 Uhr JOLTs Report USA

Mittwoch, den 12.09.2018

-14.30 Uhr Erzeugerpreisindex USA

-16.30 Uhr Rohöllagerbestand USA

Donnerstag, den 13.09.2018

-14.30 Uhr Verbraucherpreisindex USA

Freitag, den 14.09.2018

-14.30 Uhr Einzelhandelsumsätze -Kernrate- USA

-14.30 Uhr Einzelhandelsumsätze Monat USA

Diese Publikation liefert Markteinschätzungen, unabhängig davon, mit welchem Instrument ggf. getradet wird. Admiral Markets ist Forex & CFD Broker, sollten Sie den Basiswert als CFD traden, beachten Sie bitte: Forex & CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 83 % der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Quellen: Eigenanalyse; genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4

