Dow Jones - Korrektur ist noch lange nicht zu Ende!

Wenn Sie diesen Bericht hier lesen, dann lassen Sie sich nicht durch das Weihnachtsgeschehen von den Finanzmärkten ablenken und das ist auch gut so!



Mittlerweile befindet sich auch der Dow Jones mit dem Unterschreiten von 23088 Punkten auf Jahresbasis im Minus und schließt sich somit dem S&P500 an. Wir sehen auch den Dow Jones noch lange nicht an seinem Ziel für die laufende Korrekturbewegung angekommen, dass wir bekanntlich erst im Bereich von 22000 Punkten erwarten. Es bedarf nun eines Überschreitens von 23088 Punkten, um ein Tief in Welle iii in Lila zu bestätigen.

Folglich sehen wir den Markt in einer korrektiven Gegenbewegung in Richtung 23894 Punkte steigen, bevor der Abverkauf sich weiter fortsetzt und werden hierfür noch einen entsprechenden Short Zielbereich hinterlegen.

Zusammengefasst, gehen wir übergeordnet nach wie vor von einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung aus, sehen den Markt aber zuvor noch einmal eine kleine Aufwärtsbewegung bis in den Bereich von 23894 Punkte ausbauen, bevor es weiter in Richtung Süden geht.

