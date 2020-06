Dow Jones - Katerstimmung nach der Fed

Der Dow Jones Industrial Average® hatte sich in dieser Woche zunächst noch über den Widerstand bei 27.090 Punkten nach oben gearbeitet und damit die Erholungsrally der letzten Wochen fortgesetzt. Doch schon am Dienstag dieser Woche kündigte sich mit dem Rücksetzer an diese Marke eine Korrekturphase an, die gestern verhalten fortgesetzt wurde. Im späten Handel kam dann allerdings nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank nochmals Abgabedruck auf, der sich aktuell vorbörslich dramatisch ausweitet. Heute sind bereits wichtige kurzfristige Unterstützungen in Gefahr.



Vorbörslich notiert der Index jetzt im Bereich von 26.100 Punkten und damit direkt an der Supportmarke bei 26.082 Punkten, einem Zwischentief von Anfang Juni. Darunter könnte die Verkaufswelle noch einmal richtig Fahrt aufnehmen und den Dow Jones Industrial Average® direkte an die Unterstützung bei 25.758 Punkten und damit in die unmittelbare Nähe der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie drücken. An dieser Stelle wäre allerdings spätestens mit einer Erholung und einem Wiederanstieg bis 26.384 Punkte zu rechnen. Andernfalls würde in den nächsten Tagen bereits ein Einbruch bis 24.681 Punkte drohen.

Sollte sich der Index dagegen schon heute wieder deutlich über 26.384 Punkte wuchten können, wäre eine Erholung bis 26.800 und 27.090 Punkte denkbar. Allerdings könnten die Bären an diesen Hürden erneut aktiv werden und den Index nach Süden drücken. Eine direkte Wiederaufnahme der Rally scheint mit dem heutigen Tag nicht mehr ohne Weiteres möglich.

Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 10.01.2020 – 10.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.comDow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Woche (lin. Kerzenchartdarstellung)

Basiswert

WKN

Briefkurs/EUR

Basispreis/Knock-Out in Pkt.

Hebel

Finaler Bewertungstag

Dow Jones® Index

HZ8BYK

79,73

17.050,00

2,89

30.06.2020

Dow Jones® Index

HZ8G88

80,29

17.000,00

2,87

30.06.2020



Basiswert

WKN

Briefkurs/EUR

Basispreis/Knock-Out in Pkt.

Hebel

Finaler Bewertungstag

DowJones® Index

HZ6STA

46,08

31.300,00

4,96

30.06.2020

DowJones® Index

HZ6SSF

33,39

29.850,00

6,86

30.06.2020



Betrachtungszeitraum: 27.04.2015 – 10.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.comInvestmentmöglichkeiten Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.06.2020; 14:51 Uhr Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.06.2020; 14:53 Uhr

