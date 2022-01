Dow Jones Industrial Trading Update: Ist die Korrektur beendet?

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Der Dow Jones Industrial Index notiert am Dienstag, den 18.1.2022 bei 35443.25 Punkten. Der Tiefpunkt seit dem Hochpunkt bei 36952.65 Punkten lag bei 35262.02 Punkten. Zwar notierten mehrere Tagesschlusskurse unterhalb der Aufwärtstrendmarke bei 36302.99 Punkten (Verkaufssignal) und es liegt seit dem Unterbieten des Tiefs vom 10.1.2022 bei 35639.91 Punkten ein weiteres Verkaufssignal vor, jedoch besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Korrektur beendet ist: Eine 3/6 X-Sequentials Kurszielzone zeigt auf den Bereich von 35303 Punkten bis 35036 Punkten. Dort hat der Dow Jones Industrial Index während des heutigen Handels seinen Tiefpunkt gefunden. Es besteht noch die Möglichkeit, dass der DJI in die zuvor erwähnte Kurszielzone hineinläuft, um dann in Aufwärtsrichtung umzukehren. Sollte jedoch die zuvor erwähnte Kurszielzone schnurstracks unterboten werden, so ist von einem Top am 5.1.2022 bei 35661.76 Punkten auszugehen. Im Falle eines Bullenmarktes aber befindet sich das Kursziel in Aufwärtsrichtung bei 37.560 Punkten bis 38.000 Punkten. Widerstand befindet sich im Kursbereich von 35.641.49 Punkten bis 36.175.21 Punkten. Als Kaufsignal für die Spekulation auf steigende Kurse bis 37.560 Punkten-38.000 Punkten gilt die Marke von 35983 Punkten. Als Stoppkurs gilt die Marke von 35.601 Punkten. Hier müssen zwei Versuche Long in den Markt einzusteigen einkalkuliert werden. Sollte seit dem Hochpunkt ein bearishes X-Sequentials X5 Muster vorliegen, so würde der aktuelle Kursrückgang spätestens im Bereich von 33.955 Punkten bis 32.680 Punkten seinen Endpunkt finden. Widerstand befände sich im Anschluss bei 35.460 Punkten. Das anschließende Unterbieten eines vorherigen Tiefpunkts würde die Annahme eines Tops bei 36.952.65 Punkten bestätigen.

