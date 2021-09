Dow Jones Industrial Index X-Sequentials Trading für die 39. Handelswoche 2021: Trendwende?

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Sehr geehrte Leser/Innen,

Dow Jones Industrial Index:

Am 12.9.2021 wurde veröffentlicht, dass solange der Dow Jones Industrials Index unterhalb der 3/6 X-Sequentials Abwärtstrend Marke bei 35.356,80 Punkten per 1 Tagesschlusskursen notiere, es eine Abwärtsbewegung bis zum 3/6 X-Sequentials Abwärts Ziel bei 33.750 Punkten bis 33.570 Punkten zu erwarten sei. Am 20.9.2021 lag das Tief beim Dow Jones Industrial Index bei 33.613,00 Punkten. Somit wurde das prognostizierte Abwärts Ziel erreicht. Der Dow Jones Industrial Index erholte sich im Anschluss auf 34.879,79 Punkten und schloss am Freitag, den 24.9.2021 bei 34.798,00 Punkten.

Chart 1 (vorher): Prognose einer Abwärtsbewegung bis 33.750 Punkten bis 33.570 Punkten

Link: Zum Chart

Chart 2 (nachher): Prognose erfüllt!

Link: Zum Chart

Trading:

Sofern der Dow Jones Industrial Index nicht mit Tagesschlusskursen oberhalb der 3/6 X-Sequentials Abwärtstrend Marke bei 35.356,80 Punkten notieren sollte, ist eine im Zuge eines X-Sequentials X4 Musters die Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis zu den Kursziel Zonen bei 31.430 Punkten bis 30.880 Punkten (4XZ 1/2) und ggf. bei 28.620 Punkten bis 28.100 Punkten zu erwarten. Ansonsten befindet sich, sofern das Tief bei 33.613,00 Punkten nicht unterboten werden sollte, dass Aufwärtsziel bei 40.000 Punkten.

Dow Jones Industrial Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Link: Zum Chart

Das X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Performance Musterdepot notiert am 3.9.2021 bei 145519 Punkten.

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Performance Musterdepot Grafik:

Link: Zur Grafik

Werden Sie noch heute Leser/In des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen und gehören Sie zu den Gewinnern(innen) an der Börse und im Trading! (Aktionspreis für kurze Zeit!)

Link:

Zum X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen!

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de

www.X-Sequentials.com