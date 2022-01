Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Link: Zum Chart

Bei der letzten X-Sequentials Marktanalyse (Dow Jones Industrial X-Sequentials Trading Update: Ist die Korrektur beendet?: https://technical-trading-profits.com/dow-jones-industrial-x-sequentials-trading-update-ist-die-korrektur-beendet/) ist mir leider ein Fehler unterlaufen. Ich habe die Kursbalken in Abwärtsrichtung falsch abgezählt. Somit ergab sich ein falsches Kursziel in Abwärtsrichtung und ein falsch skizziertes Szenario. Ich bitte dieses Versehen zu entschuldigen. Der Dow Jones Industrial Index schloss am 19.1.2022 bei 35028.66 Punkten. Es ist eine Abwärtsbewegung bis......Lesen Sie den Artikel weiter auf Technical-Trading-Profits.com und erfahren Sie die richtigen Kursziele und die Handelsmarken. Klicken Sie auf den nachfolgenden Link:Dow Jones Industrial Index X-Sequentials Trading Update: Kursanstieg fällt vorerst aus! (technical-trading-profits.com)