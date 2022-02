Dow Jones Industrial Index X-Sequentials Trading Update 24.2.2022: Tiefere Kurse zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Sehr geehrte Leser/innen,

Dow Jones Industrial Index (DJI):

Seit dem letzten Blog Beitrag zum Dow Jones Industrial Index „Dow Jones Industrial Index X-Sequentials Trading Update 14.2.2022: X-Sequentials Muster nun vollständig!“ (https://technical-trading-profits.com/dow-jones-industrial-index-x-sequentials-trading-update-14-2-2022-x-sequentials-muster-nun-vollstaendig/) bei einem Schlusskursstand von 34.738,06 Punkten, schaffte es der Dow Jones Industrial Index nicht die Marke von 35.824,30 Punkten zu überbieten, sodass neue Hochpunkte oberhalb des Hochs vom 5.1.2022 bei 39.952,61 Punkten ausblieben. Zu dem Zeitpunkt hatten wir es aufgrund eines X-Sequentials 5XZ Tiefs und einer X-Sequentials Gegenbewegung „X“ mit einem abgeschlossenen X-Sequentials X5 Muster zu tun. In der letzten X-Sequentials Trading mit Handelssignalen Börsenbrief Ausgabe hatte ich meinen Abonnenten ein bullishes X-Sequentials X5 Muster vorgestellt. Dieses X-Sequentials X5 Muster versprach steigende Kurse bis 39.000 Punkte. Jedoch hatte ich erwähnt, dass dieses X-Sequentials X5 Muster unbestätigt sei, da seit dem 17.2.2022 ein Verkaufssignal vorläge. Gestern unterbot der DJI das Tief vom 24.1.2022 bei 33.150,30 Punkten bis 33.084,90 Punkten. Der Dow Jones Industrial Index schloss am Mittwoch, den 23.2.2022 bei 33.131,77 Punkten. Die letzte X-Sequentials Analyse und Prognose wird wie folgt fortgesetzt: Der Dow Jones Industrial Index formierte vom 6.10.2021 bis zum 24.1.2022 ein bullishes X-Sequentials Muster. Mit dem Hochpunkt am 9.2.2022 bei 35.824,30 Punkten wurde jedoch nur die halbe X-Sequentials 5XZ Aufwärts Zielzone erreicht. Im Anschluss fand der Dow Jones Industrial am 14.2.2022 mit 34.304,30 Punkten Unterstützung an an einer X-Sequentials Aufwärtstrendmarke. Dieser Tiefpunkt wurde am 17.2.2022 unterboten. Dieses galt als Verkaufssignal. Seit dem gestrigen Unterbieten von Punkt 5X5, befindet sich der Dow Jones Industrial Index innerhalb einer inversen 5XZ X-Sequentials Abwärtsbewegung. Es ist nun ein Kursrückgang bis in die halbe „5XZ invers“ Kurszielzone bei 32.690 Punkten-31.900 Punkten- 31.170 Punkten zu erwarten. Das eigentliche Kursziel liegt bei 31.900 Punkten. Sollte der Dow Jones Industrial Index die Marke von 31.170 Punkten unterbieten, dann ist mit einem weiteren Kursrückgang bis in die vollständige X-Sequentials „5XZ invers“ Kurszielzone bei 29.800 Punkten-29.80 Punkten-28.330 Punkten zu rechnen. Das eigentliche Kursziel befindet sich bei 29.080 Punkten. Nach Abschluss der Abwärtsbewegung ist ein Kursanstieg bis zum X-Sequentials „X2 Widerstand 35.510 Punkten, mindestens aber bis 34.007,00 Punkten zu erwarten.

Dow Jones Industrial Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Link: Zum Chart

Wenn Ihnen dieser Blog-Beitrag gefällt, dann teilen Sie ihn bitte, damit auch andere davon profitieren können.

Werden Sie noch heute Leser/In des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen und gehören Sie zu den Gewinnern(innen) an der Börse und im Trading!

Link:

Zum X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen!

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com