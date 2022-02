Dow Jones Industrial Index X-Sequentials Trading Update 14.2.2022: X-Sequentials Muster nun vollständig!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Der Dow Jones Industrial Index schloss am Freitag, den 11.2.2022 bei 34.738,06 Punkten. Der Dow Jones Industrial Index bildete vom 16.11.2021 bis zum 5.1.2022 ein bearishes X-Sequentials X5 Muster aus, dessen 5XZ Tiefpunkt bei 33.150,30 Punkten am 24.1.2022 und das Hoch der X-Sequentials "X" Gegenbewegung bei 35.824,30 Punkten am 9.2.2022 formiert wurde. Somit ist die letzte DJI Prognose eingetroffen.

Steigende Kurse oberhalb von Punkt 5X5 bei 36.952,61 Punkten bis 36.950 Punkten-37.175 Punkten und im Anschluss oberhalb von 38.000 Punkten sind dann zu erwarten, wenn der DJI die Marke von 35.824,30 Punkten überbietet und im Anschluss die Marke von 35.290,11 Punkten nicht unterbietet, wobei hier zwei Versuche für einen Long Einstieg in den Markt anberaumt werden sollten. Für ein explizites Handelssignal wird der weitere Kursverlauf abgewartet. Generell müssen für steigende Kurse die Tagesschlusskurse oberhalb der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 34.496,11 Punkten notieren. Ansonsten befindet sich bei Unterbieten des letzten Tiefpunkts Unterstützung bei 32.520 Punkten und im Anschluss bei 31.040 Punkten.

Dow Jones Industrial Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

