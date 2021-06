Dow Jones Industrial Index X-Sequentials Trading 27 KW. 2021: Kursziel erreicht !

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Sehr geehrte Leser/Innen,Bei einem Schlusskurs von 34.200,68 Punkten wurde am 16.4.2021 ein Kursanstieg bis in die zweite X-Sequentials 5XZ Kursziel Zone bei 35.070 Punkten bis 35.720 Punkten bis 36.270 Punkten prognostiziert. Der Dow Jones Industrial Index erreichte am 10.5.2021 mit 35.091,61 Punkten einen Hochpunkt und korrigierte bis 33.271,90 Punkten am 18.6.2021. Der Schlusskurs am Freitag, den 25.6.2021 lag bei 34.433,84 Punkten. Der Dow Jones Industrial Index konsolidiert derzeit an der Aufwärtstrendmarke bei 33.788,50 Punkten. Im Falle einer Korrektur unterhalb von 33.626,61 Punkten befindet sich nach Unterbieten der Marke von 32.905,11 Punkten Unterstützung in den Kursbereichen von 32.793,30 Punkten bis 32.345,70 Punkten und 31.443,50 Punkten bis 31.347,80 Punkten. Ein Kursanstieg bis auf 35.400 Punkten bis 35.580 Punkten ist dann zu erwarten, wenn die Marke von 34.561,30 Punkten überboten und im Anschluss die Marke von 34.039,70 Punkten nicht unterboten wird. Halten sich die Schlusskurse oberhalb von 33.788,50 Punkten auf, dann ist ein Kursanstieg bis auf 40.000 Punkten zu erwarten.Mit freundlichen Grüßen,Devin Sage, TXA Trading www.Technische-X-Analyse.de