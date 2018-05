Dow Jones Industrial Average (Daily) - Auf dem Sprung

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":























Auf dem Sprung





Die massive Unterstützungszone aus dem Aufwärtstrend seit Februar 2016 und der 200-Tages-Linie

(akt. bei 23.962 bzw. 23.838 Punkten) hat sich zuletzt mehrfach als solider Halt erwiesen.

Im Wochenbereich unterstreichen die zuletzt ausgeprägten „Hammer“-Umkehrmuster die

Relevanz der angeführten Bastion. Doch das ist nicht die einzige Bestätigung. Schließlich

arbeiten derzeit auch verschiedene quantitative Indikatoren (z. B. RSI, MACD) an einer

Bodenbildung (siehe Chart). Was aus charttechnischer Sicht allerdings noch fehlt,

ist ein Sprung über das Widerstandsbündel aus dem Hoch von Mitte April (24.859 Punkte)

sowie der Glättung der letzten 90 Tage (akt. bei 24.860 Punkten). Gelingt der diskutierte

Befreiungsschlag, wäre ein kleiner Doppelboden vervollständigt, aus dem sich immerhin

ein rechnerisches Anschlusspotential von gut 1.300 Punkten ergeben würde. Mit anderen

Worten: Im Erfolgsfall wäre die Atempause seit dem bisherigen Allzeithoch bei 26.617

Punkten endgültig vergessen. Als Stopp-Loss auf der Unterseite bietet sich im Ausbruchsfall

die eingangs beschriebene Bastion bei gut 24.000 Punkten an.





















Dow Jones Industrial Average (Daily)











































