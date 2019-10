Dow Jones Index - Wir verkaufen 50% der Short Position!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Die Lage im DOW spitzt sich immer weiter zu. Der Index kann sich nach wie vor nicht nachhaltig nach Süden durchsetzen. Positiv ist zu bemerken: Durch das Unterschreiten von 26615 haben wir die Option vom Chart genommen, dass wir uns seit dem Tief bei 25703 Punkten noch in einem klassischen Impuls befinden. Somit wäre ein weiterer Ausbruch nur im Rahmen eines Diagonals möglich. Wir präferieren aber weiterhin einen Abverkauf, auch wenn dieser nicht mehr die Ziele von 24500 Punkten anlaufen würde.

Unseren Short vom Montag den 21.10.19 halten wir weiterhin haben aber gestern bereits mit 50% der Position knapp 200 Punkte Gewinn realisiert um auf jeden Fall mit Gewinn vom Parket zu gehen. Mit den anderen 50% können wir schlimmstenfalls auf dem Einstand ausgestoppt werden und laufen daher nicht mehr Gefahr einen Verlust zu realisieren.

An unserer Grundhaltung zum Markt ändert sich gar nichts. Wir sehen weiterhin auf breiter Indexbasis (DAX, S&P500, Dow-Jones-Index) eine Trendwende und werden unsere nächsten Positionen Zeitnah hinterlegen und an unseren Verteiler mit den genauen Einstiegsbereichen verschicken. Wir stehen über die letzten 3 Monate im Gesamtergebnis mit knapp 3000 Punkten im Plus.

Davon 6 Gewinner und 2 Verlierer.

Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein und selbst unsere Renditen einfahren? Dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de