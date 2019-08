Dow Jones Index - Die Vola reist Gewinne auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

DOW JONES – Unsere am Freitag aktivierten Shorts im Dow Jones, wurden heute zu teilen bereits im Gewinn verkauft. Dabei haben wir in Summe, einen Gewinn von +578 Punkten realisiert. Unsere restlichen Positionen laufen nun weiter und liegen ebenfalls im Gewinn. Wir sehen nach wie vor primär die Fortsetzung der Korrektur. Zudem wird es wahrscheinlich zu einem weiteren Short Einstieg kommen. Dieser hat noch immer ein Potential von 1500 bis 2000 Punkten. Wir konnten damit in den letzten 14 Tagen allein in der Vorwoche +2353 Punkte erzielen und aktuell +578 Punkte damit stehen wir kurz vor dem knacken der 3000 Punkte. Sobald sich der nächste Short einstieg ergibt verschicken wir dies sofort per Kurznachricht als E-Mail an unseren Verteiler.

Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein und selbst unsere Renditen einfahren? Dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de.

Wir sind aktuell mit folgenden Parametern Short im Dow Jones Index:

Risiko: Hoch

Einstieg 1: 26050 Punkte

Stopps Einstieg 1: 100% bei 26380

Einstieg 2: 25885 Punkte

Stopps Einstieg 2: 100% bei 26380

Teilverkauf: zu 25596 Punkten mit Gewinn Plus 454 Punkten am 26.08.2019

Teilverkauf: zu 25761 Punkten mit Gewinn Plus 124 Punkten am 26.08.2019