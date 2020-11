Dow Jones Index - Die Rakete startet voll durch!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":









DOW JONES INDEX

Dow Jones - Der Dow explodiert förmlich im heutigen Handel. Ihren Ausgang hat diese Bewegung von unserem letzten Zielbereich. Diese nagelt der Dow gerade weg, wie Charlie Sheen einst die Single Malts in Two and a half Men. Damit bestätigt sich meine grundlegend weiterhin sehr bullische Ausrichtung und die klare Ansage, diese Zielbereich für die Aufstockung von Longs zu nutzen.

Analog dazu hat auch Herr Kaiser, ein Vielzahl an Einstiegen in den Aktien Paketen rausgehauen. Diese können noch nachgehandelt werden. Die Aktien im DAX und DOW beginnen nun die nächsten Tage anzulaufen. Mit der heutigen Explosion wechsle ich zur primär bullischen Erwartung und gehe von einem Rücksetzer nur noch dann aus, wenn der Markt hier nicht bereits die Welle iii mit Kurszielen von 29700 bis 29800 Punkten erreicht.

Dazu müsste der Dow unterhalb von 28625 Punkten bleiben und dann nochmal einen Rücksetzer in den Bereich von 27100 bis 26433 Punkten vollziehen. Dieser Bereich ist berechnet anhand des heute ausgebauten Hochs. Sollte das der Fall sein, stocken wir in der nächsten gelben Box weiter auf!

