Dow Jones-Index: Mit Puts für weitere Kursrückgänge rüsten

Der 38-prozentige Absturz des Dow Jones-Index (ISIN: US2605661048) von seinem im Februar 2020 bei 29.568 Punkten erreichten Allzeithoch auf bis zu 18.213 Punkte (23.3.20) war für den US-Index ein historisches Ereignis. Auch die in den seit Ende März 2020 einsetzende Rally der US-Aktienindizes und somit auch des Dow Jones-Index war durchaus bemerkenswert. In den vergangenen Wochen kam die Aufwärtsbewegung allerdings ins Stocken. Verzeichnete der Index noch am 3.9.20 bei 29.200 Punkten den höchsten Stand nach dem Corona-Crash, so notierte er am 21.9.20 zeitweise sogar unterhalb von 27.000 Punkten.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass die vor allem von den Tech-Werten beflügelte Rally der vergangenen Monate übertrieben war, und die dem Markt nach dem starken Kursanstieg eine normale, kräftige Korrektur prognostizieren, könnte eine Investition in Put-Optionsscheine mit langer Restlaufzeit interessant sein.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 28.000 Punkten

Der Société Générale-Put-Optionsschein auf den Dow Jones-Index mit Basispreis bei 28.000 USD, Bewertungstag 19.3.21, BV 0,001, ISIN: DE000SB093B1, wurde bei der Kursindikation von 27.088 Punkten und dem Euro/USD-Kurs von 1,173 USD mit 2,07 – 2,13 Euro gehandelt.

Gibt der Dow Jones-Index innerhalb der nächsten zwei Monate um 8,35 Prozent auf 25.000 Punkte nach, dann wird sich der handelbare Preis des Verkaufsoptionsscheines bis in den Bereich von 3,00 Euro (+41 Prozent) steigern.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 24.000 Punkten

Der aus dem Geld liegende (Delta -0,40) HVB-Put-Optionsschein auf den Dow Jones-Index mit Basispreis bei 26.000 Punkten, Bewertungstag 16.3.21, BV 0,001, ISIN: DE000HZ2ZT29, wurde bei der Kursindikation von 27.088 Punkten mit 1,37 – 1,38 Euro gehandelt.

Wenn der Index in spätestens zwei Monaten auf 25.000 Punkte nachgibt, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 1,89 Euro (+37 Prozent) steigern. Tritt der Indexrückgang auf 25.000 Punkte bereits innerhalb des kommenden Monats ein, dann wird der Schein sogar einen handelbaren Preis von 2,06 Euro (+49) erreichen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Dow Jones-Index oder von Hebelprodukten auf den Dow Jones-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek