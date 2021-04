Dow Jones Index - Der Jones bringt Cash!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Der Dow ist in bester Verfassung und lässt sich von seinen vor den Wagen gespannten Bullen in neue Höhen treiben. Den Widerstand hat der Industrieindex locker mitgenommen und wieder einmal neue Allzeithochs ausgebaut. Im hinterlegten Szenario sehen wir diese Bewegung erst oberhalb von 34000 Punkten enden, was bedeutet, dass es auch im imminenten Verlauf weiter nach Norden gehen muss.

Wenn diese Bewegung endet, sollte sich eine Korrektur bis zurück unter 33116 Punkte entwickeln, die als Sprungbrett für das Erreichen der 34500 Punkte Marke fungiert. Insgesamt darf der Dow erst mal nicht unter 31951 Punkte kommen, was derzeit auch nur zu 30% wahrscheinlich ist. Übergeordnet erwarten wir aber eine umfangreichere Korrektur in der Region um 34500 Punkte. Dabei rechnen wir damit, dass der Kurs bis um die Marke von 30724 Punkte fällt.

Wir halten fest, dass der Dow im näheren Verlauf bis über 34000 Punkte kommen sollte und dann wieder bis unter 33116 Punkte korrigiert. Darauf sollten weitere Hochs um 34500 Punkte folgen. Wir warten auf die nächste Möglichkeit zum Einstieg und werden bald den nächsten Zielbereich hinterlegen.

