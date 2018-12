Dow Jones Index: Eindrucksvolles Reversal

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Nachdem der Dow Jones Index am Montag noch ein frisches Mehrmonatstief markiert hat, drehte schlagartig das Barometer wieder zur Oberseite ab und stellte auf Tagesbasis ein astreines Reversal auf. Kurzfristig könnte dies für den Aufbau von Long-Positionen herangezogen werden.

Seit dem zweiten größeren Crash in diesem Jahr tendiert der 30 Werte umfassenden Dow Jones Industrial Average (DJIA) in einer äußerst volatilen Seitwärtsbewegung, die sich bislang zwischen 24.152 und grob 26.300 Punkten abgespielt hat. Zu Wochenbeginn rutschte das Barometer aus seiner bisherigen Handelsspanne zur Unterseite heraus und markierte ein Verlaufstief bei 23.891 Punkten und somit knapp oberhalb der breiten Unterstützung von 23.524 Punkten.

Noch am selben Handelstag schossen die Kursnotierungen wieder hoch und kehrten in den Bereich der vorherigen Handelsspanne zurück. Diese recht junge Gegenbewegung sollte für ein Long-Investment zwar noch bestätigt werden, allerdings ist die Aussagekraft trotzdem recht hoch. Ausgehend von dieser Tageskerze, könnten nämlich in den folgenden Handelstagen weitere Gewinne folgen und eignen sich besonders gut für ein kurzfristiges Long-Investment.

Bullen greifen durch

Vom jetzigen Standpunkt aus können lediglich spekulative Positionen aufgebaut werden, hierzu können Investoren beispielsweise auf das Faktor-Zertifikat Long auf Dow Jones Industrial Average (WKN VL8U3S) mit einem fest eingebauten Hebel von 10 zurückgreifen. Kurzfristig besitzt der Dow Jones Index nun wieder Aufwärtspotenzial bis 24.800 Punkte, darüber sogar bis zum gleitenden Durchschnitt EMA 200 bei glatt 25.000 Punkten. Unter der Annahme eines kurzfristigen Abwärtstrendkanals seit Oktober könnten sogar das Niveau von 25.500 Punkten und der dort verlaufende Abwärtstrend angesteuert werden. Die mögliche Renditechance über den vorgestellten Schein beliefe sich auf Sicht von wenigen Tagen auf bis zu 100 Prozent.

Handelskrieg pausiert zunächst

Obwohl sich die USA und China auf eine kurzfristige Aussetzung weiterer Strafzölle geeinigt haben, kann es jederzeit wieder zu einem Wiederaufflammen des Handelskonfliktes kommen und die Börsen merklich unter Druck setzen. Bis Februar läuft allerdings noch die 90-tägige Frist, um sich endgültig zu einigen. Bis dahin könnte sich durchaus noch eine volatile Schaukelbörse ergeben, Rücksetzer auf die breite Unterstützung von 23.524 Punkten sind dabei nicht ausgeschlossen.

Dow Jones Industrial Average (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Faktor-Zertifikat Long auf Dow Jones Industrial Average Strategie für steigende Kurse WKN: VL8U3S

Typ: Faktor akt. Kurs: 2,18 - 2,19 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 5,20 Euro

Basiswert: Dow Jones Industrial Average Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 24.423,26 Punkte Laufzeit: endlos

Kursziel: 25.500 Punkte Faktor: 10,0

Kurschance: + 100 Prozent Vontobel Zertifikate

