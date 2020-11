Dow Jones Index - Alle Augen richten sich auf die US-Wahl!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":





Der Dow Jones findet nach einem impulsiven Abverkauf in der letzten Woche nun doch noch genügend Unterstützung im Bereich von 26232 – 25430 Punkten und dreht wieder in Richtung Norden ab. Der laufende Impuls hinterlässt jedoch deutlich bullische Spuren, weshalb wir für das hinterlegte Alternativszenario, das wir mit 40% betiteln, einen separaten Chart mit aufnehmen.

Zuerst die Primärerwartung. Wie auf dem ersten Chart hinterlegt, gehen wir nach der laufenden Gegenbewegung noch einmal von einer Abwärtsbewegung aus, in deren Anschluss der Dow Jones noch einmal in Richtung 26000 Punkte abdreht. Anschließend gehen wir dann von einer Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung in Richtung 29500 – 30000 Punkte aus.

Das auf dem zweiten Chart hinterlegte Szenario stellt den Verlauf der Alternative dar. Läuft der Index direkt in Richtung 27500 – 27800 Punkte weiter, nimmt dieses Szenario deutlich an Wahrscheinlichkeit zu. Anschließend gehen wir dann noch einmal von einer Gegenbewegung in Richtung 26500 Punkte aus, die zur Hinterlegung von Longpositionierungen genutzt werden kann.

Zusammengefasst befindet sich der Dow Jones in beiden hinterlegten Szenarien noch einmal vor einer Abwärtsbewegung, die dann genutzt werden kann, um Positionierungen zu hinterlegen und den Markt in Richtung neuer Hochs zu begleiten. Diese Trades haben dann ein Potenzial von mehreren tausend Punkten!

https://www.youtube.com/watch?v=1qxZ8QZJeSw&t

