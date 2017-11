Dow Jones: Geht die Rally weiter?

Mit der Ernennung von Jerome Powell zum neuen Chef bleibt der wichtigste Stuhl der US-Notenbank taubenhaft besetzt. Mit einem Call-Optionsschein auf den Dow Jones mit einem Basispreis bei 23000 Punkten und Fälligkeit im März lässt sich überproportional vom steigenden US-Index profitieren. Im Update: Lufthansa.

Dass die Wall Street am Donnerstag nach einem anfangs leicht nachgebenden Handel neue Rekorde erreichte, war der Ernennung von Jerome Powell zum neuen Vorsitzenden der Federal Reserve durch US-Präsident Donald Trump geschuldet. Trump gab diese Entscheidung am Donnerstag in einer Ansprache in Washington bekannt. Powell vertritt schließlich einen ähnlich taubenhaften geldpolitischen Ansatz wie seine noch bis Februar amtierende Vorgängerin Janet Yellen, die von Trumps Vorgänger Barack Obama ins Amt gebracht worden war. Powell, der bereits seit 2012 dem Gouverneursrat der Notenbank angehört, dürfte bei weiteren Zinserhöhungen ähnlich behutsam vorgehen wie bislang Yellen, hieß es am Markt. Eine Bedingung für den weiteren Aufschwung am US-Aktienmarkt, weshalb die Marktteilnehmer in den letzten Tagen mit Spannung diese Entscheidung erwartet hatten, bleibt also erhalten. Setzt zudem die aktuelle Berichtssaison ihre positiven Zahlenvorlagen fort, könnte die Wall Street und mit ihr der US-amerikanische Leitindex Dow Jones weiter nach oben in Richtung der nächsten runden Zahlen von 24000 und 25000 Punkten steigen. Letztere würde einen Anstieg um 6,3 Prozent darstellen, wobei der Dow Jones seit Jahresanfang bereits um 19 Prozent zulegte. Seit Anfang November letzten Jahres befindet sich der Index in einer Aufwärtsbewegung, die zwar für kurze Zeit noch einmal konsolidiert werden könnte, aber noch nicht zu ermüden scheint, zumal mit den niedrigen Zinsen, guten Berichten und der laufenden Konjunktur die Rahmenbedingungen weiterhin gegeben wären.

Dow Jones (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 23.351 Unterstützungen: 23.251 / 22.219 / 22.057 Aufwärtstrend: 22.440

Strategie

Mit einem Call-Optionsschein (WKN SC3DU1) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Dow-Jones-Index ausgehen, überproportional profitieren. Der klassische Optionsschein mit einem Basispreis bei 23000 Punkten und einer Fälligkeit am 14.03.2018 kann eine Rendite von 100 Prozent erzielen, wenn der Index bis Laufzeitende auf 25000 Punkte steigt. Sollte er höher steigen oder das Ziel vorzeitig erreichen, kann ebenso eine höhere Rendite möglich sein.

Zu beachten ist: Falls der Index am Bewertungstag unter dem Basispreis von 23000 Punkten notiert, verfällt der Optionsschein wertlos. Ansonsten wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,001 ausbezahlt. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, muss der Index unter gleichen Bedingungen bei 24.000 Punkten (Break-Even-Punkt) schließen. Ein Ausstieg aus der spekulativen Idee kann erwogen werden, sollte der Index nachhaltig unter 23000 Punkte fallen.