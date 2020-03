Dow Jones – Es lohnt ein Blick auf den Wochenchart

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Der Dow Jones Industrial Average® präsentierte sich in der Vorwoche im Extremmodus. Am Donnerstag kam es zum größten historischen Punkteverlust im Index überhaupt. Am Freitag sackte der Index zunächst weiter ab, um sich zum Handelsende hin wiederum deutlich zu erholen. Die Erholung könnte sich heute fortsetzen.

Man sollte sich aktuell aber weniger vom kurzfristigen Hin und Her ablenken lassen. Es stehen vielmehr Entscheidungen an, die auch für das Big Picture des Index wichtig sind. Denn mit den Kursverlusten in der Vorwoche ist der Dow Jones Industrial Average® direkt auf das 61,8%-Fibonacci-Retracement des kompletten Anstiegs von 2018 bis 2020 bei 24.713 Punkten und ein wichtiges Zwischentief bei 24.680 Punkten gekracht. Formal stellt dieses Kursniveau die zunächst letzte Chance für die Käufer dar, weiteres Ungemach zu verhindern. Denn fällt auch dieser Supportbereich, droht die komplette Rally seit dem Tief 2018 rückabgewickelt zu werden. In diesem Fall wären 21.712 Punkte das nächste große Ziel. Vorgeschaltete Supports notieren bei 24.315, 23.910 und 23.360 Punkten.

Auf der Oberseite dienen 25.743 Punkte als Widerstand. Darüber könnte sich eine Erholung deutlich in Richtung 26.695/26.951 Punkte ausdehnen. Der unterschrittene EMA50 Woche in Verbindung mit einem ehemaligen Aufwärtstrend fungiert nun um 27.210 Punkte als massive charttechnische Hürde.

Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 05.11.2019 – 28.02.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2015 – 28.02.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

