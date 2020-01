Dow Jones – Es geht abwärts

Der Dow Jones Industrial Average® fiel in der Vorwoche unter die Unterstützung bei 29.125 Punkten, reversalte in der Folge aber bullisch und ließ am vergangenen Freitag zunächst sogar weitere Gewinne folgen. Erst nach Meldungen über eine weitere Verschärfung der Ausbreitung des Coronavirus drehten die US-Indizes ins Minus. Der Dow Jones Industrial Average® testete im Tagestief die Unterstützung bei 28.873 Punkten.

Der Abverkauf geht heute in die Verlängerung. Vorbörslich erreicht der Index bereits Kurse um 28.550 Punkte. Gibt er die Mehrfachunterstützung bei 28.700 Punkten auch im regulären Handel auf, liegt um 28.400 Punkte für die kommenden Tage ein passendes Ziel. So verläuft der EMA50 derzeit nur knapp unter diesem Kurslevel. Hochs und Tiefs und ein kleines Gap bei 28.380 Punkten vervollständigen den Supportbereich.

Erst im Falle von Umkehrkerzen im Stunden-, besser noch Tageschart drängen sich antizyklische Manöver auf der Long-Seite auf. Ansonsten dürfte der Risk-off-Modus bei den institutionellen Anlegern anhalten. Schwergewichte wie Apple werden in dieser Woche auch Quartalszahlen vorlegen. Ein Umfeld, in dem man nicht den Helden spielen muss, gerade auch angesichts der angelaufenen Gewinne in den letzten Wochen.

Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 11.11.2019 – 24.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2015 – 24.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

