Dow Jones: Einen Auslöser braucht es noch

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Die Bullen demonstrierten zum Jahresstart zunächst ihre Stärke, ein neues Allzeithoch konnte markiert werden. Doch nun sieht es ganz nach einer Korrektur aus. Zwei Auslöser hierfür nenne ich Ihnen gleich. Damit ich dies dann aber auch trade, braucht es ein charttechnisches Verkaufssignal. Dieses ist erreicht, sobald die grüne Aufwärtstrendlinie – ausgehend vom letzten Korrekturtief – nach unten durchbrochen wird. Dann ergibt sich erst ein etwas übersichtliches Kurspotenzial bis an die breite Unterstützungszone zwischen 28.200 und 28.000 Punkten beim Dow Jones. Sollte diese von den Bären überrannt werden, kommt aber weiteres, und nun lukrativeres, Abwärtspotenzial in Reichweite – bis in den Kursbereich um 27.300 Zählern.

Die Charttechnik haben wir abgespeist. Zurück zu den Gründen, warum gerade jetzt die Bären zuschlagen könnten. Leider hat Trump einen Konflikt mit dem Iran angezettelt, der sich ausweiten könnte. Die Krisenwährung Gold ist bereits steil gegangen und die Öl-Kurse, die heute satte 4% zulegen konnten, signalisieren ebenfalls, wie gefährlich die Situation eingestuft wird.





US30 im aktuellen Tageschart – Quelle: CFX TraderPRO



Aber auch die bis gestern extrem euphorische Stimmung untern den Marktteilnehmern deutet Korrekturpotenzial an. Gerade in diesen Phasen, wenn die Gier der Anleger am stärksten ausgeprägt ist, ist ein Rückschlag für die Aktienmärkte häufig nahe.

Entsprechend sind Stimmungsindikatoren, wie der CNN Fear & Gread-Index, sehr gute Kontraindikatoren. Der Wert lag gestern bei 97 (von 100) Punkten. Ein ähnlicher Extremwert, wenn auch auf der Unterseite (extreme Angst) war vor etwas mehr als einem Jahr ein idealer Zeitpunkt für einen Long-Einstieg – etwas später, als dann auch ein charttechnisches Long-Signal generiert wurde, konnte ich dies dann auch umsetzen (nachzulesen hier im Blog). Mal sehen, ob dies auch mit dem Short-Signal so gut aufgehen wird –wie erwähnt: erst muss dafür die Aufwärtstrendlinie gebrochen werden.





Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >

CNN Fear & Greed Index – 2. Januar – Quelle: CNN BusinessFolgende Veranstaltungen stehen schon jetzt fest (weitere Termine dann ab Mai/Juni):• Grundlagen Seminar: 16. März 2020• Strategie Seminar (Day-/Swing-Trading): 27. März 2020• Power Seminar (Grundlagen und Praxis): 23./ 24. April 2020Weitere Informationen können unter boersenversteher@email.de erfragt werden. Aktuell gibt es noch Frühbucherrabatte!Andere Trading-Artikel von Till Kleinlein gibt es hier. Allzeit gute Trades wünscht IhnenIhrTill KleinleinOffenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.