Dow Jones – Doch noch ein neues Top geschafft, aber nicht halten können

Der Dow Jones konnte doch noch den Ausbruch aus dem Widerstandsbereich generieren. Allerdings hielt die Freude darüber nicht lange an. Die zweite Wochenhälfte war dann von Gewinnmitnahmen geprägt. Genau wie beim DAX hatten die Indikatoren im überkauften Bereich eine solche kurzfristige Korrektur bereits angekündigt. Nun steht der MACD-Indikator unmittelbar vor einem Verkaufssignal.



Am Freitag wurde ein Doji hinterlassen, was ein Zeichen für Unsicherheit darstellt. Auffällig waren die Umsätze in den letzten drei Handelstagen. Diese waren bei fallenden Kursen rückläufig, was dafür spricht, dass kein Verkaufsdruck vorhanden war. Wichtig wird hier zu beobachten sein, ob zum Wochenauftakt das nun erreichte Niveau gehalten werden kann. Wenn dies der Fall ist, könnte in letzter Sekunde ein Verkaufssignal des MACD-Indikators verhindert werden. Bleibt die Unsicherheit bestehen, ist ein weiterer Rückschlag und damit Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends wahrscheinlich.

