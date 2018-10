Dow Jones - Bullen halten ihr Versprechen!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Der Dow Jones läuft den Bereich von 25800 – 26124 Punkte an und erfüllt somit die Erwartung einer Aufwärtsbewegung. Noch müssen wir allerdings bekanntlich unter 26124 Punkten mit einplanen, dass es sich hierbei um die hinterlegte Alternative in Welle alt. iv in Türkis handelt und der Markt aktuell lediglich eine korrektive Gegenbewegung ausbaut. Wer sich hier mit Stopps unter 24893 Punkten auf der Longseite positioniert hat, kann dies mittlerweile nachziehen, um das Risiko aus dem Trade zu nehmen. Primär gehen wir im Dow Jones bekanntlich von einer Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung aus, bevor der Markt hier ein nachhaltiges Hoch ausbaut. Unter 26124 Punkten befindet sich der Markt allerdings nach wie vor in bärischem Territorium, weshalb wir die hinterlegte Alternative nach wie vor berücksichtigen müssen. Wir werden die kommenden Tage mit einem weiteren Tradingbereich für Abonnenten reagieren, sobald sich ein Szenario fest etabliert hat.

