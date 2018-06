Dow Jones - Bisher halten die Bären Ihre Stellung!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Der Widerstand bei 25380 Punkten bleibt hartnäckig und lässt die Bullen im Dow Jones bisher nicht passieren. Solange es hier nicht zu einem Überschreiten kommt, müssen wir von einem anstehenden Hoch in Welle ii in Gelb im Markt ausgehen. Unter 25080 Punkten sehen wir hierfür eine erste Bestätigung, wollen den Markt jedoch letztlich unter 24175 Punkten wissen, um ein Hoch in Welle ii in Gelb zu hinterlegen.

Noch muss somit die hinterlegte Alternative eines bereits ausgebauten Tiefs in Welle alt. [4] in Weiß mit eingeplant werden und wird über 25800 Punkten bekanntlich zur Primärerwartung. Momentan können wir dies jedoch lediglich mit einer Wahrscheinlichkeit von 32% betiteln.

Zusammengefasst, befindet sich der Dow Jones unterhalb von 25380 Punkten im Rahmen unserer Erwartungen, um hier auf der Unterseite ein erstes deutliches Zeichen zu setzen, bedarf es im nächsten Schritt eines Unterschreitens von 25080 Punkten.

