Dow Jones – Bescheidener Wochenschluss sorgt für Unruhe

Der Wochenauftakt beim Dow Jones ließ einige Marktteilnehmer hoffen, dass der Index den Aufwärtstrend der Vorwoche wieder aufnimmt. Allerdings waren die Umsätze so gering, das die Marktbreite fehlte. Die Indikatoren kippten ab und deuteten damit an, dass der Ausbruch aus der Seitwärtsrange nicht gelingen würde. Zum Wochenschluss kam dann, mit allerdings ebenfalls nur leicht anziehenden Umsätzen, wieder Abgabedruck auf. Jetzt steht der MACD-Indikator vor einem Verkaufssignal. Je nachdem, wie sich der Wochenauftakt gestaltet, könnte alleine über diesen Indikator weiterer Druck in den Markt kommen. Ein erneutes Ausloten der Unterstützung bei ca. 33.500 Punkten wäre dann nicht ausgeschlossen.

Finanztrends Video zu Dow



