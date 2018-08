Dow Jones - BULLEN WOLLEN AN DIE MACHT!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Die Bullen hängen nach wie vor an der 26124-Punkte-Marke fest und befinden sich somit im Lila hinterlegten Szenario einer Welle i von deren Hoch wir unter diesem Widerstand nach wie vor ausgehen müssen. Welle ii in Lila würde sich dann lediglich bis in den Bereich von 25800 Punkte ausdehnen, bevor es hier zu einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung kommt.

Wir werden nun wie auch bereits heute im S&P500 geschehen, einen weiteren Long Tradingbereich hinterlegen damit alle Nachzügler die Möglichkeit erhalten noch in den Markt reinzukommen. Der dann kommende Trade hat ein Potenzial von gut 3000 Punkten. Wenn auch Sie die genauen Einstiegsbereiche, Stopp’s und Kursziele für den DAX, Dow Jones sowie den S&P500 erhalten wollen, melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de