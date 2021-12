Dow Jones – Nach dem Ausbruch wieder der Einbruch

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Die Marktteilnehmer in den USA sind aktuell verunsichert. Was am Donnerstag noch so hoffnungsfroh nach einem Ausbruch ausgesehen hatte, wurde am Freitag wieder mit Abgaben quittiert. Somit ist der Angriff auf das Top vom November zunächst gescheitert. Die Indikatoren haben, wenn auch im neutralen Bereich, wieder nach unten gedreht. Der MACD-Indikator steht kurz vor einem Verkaufssignal. Nur ein deutlich freundlicher Wochenauftakt würde ein solches Verkaufssignal negieren und mit einem Abprallen an der Triggerlinie nach oben zu einem kurzfristigen Kaufsignal führen. Immerhin könnte die 21-Tage-Durchschnittslinie als Halt dienen. Dem Wochenauftakt kommt somit eine besondere Bedeutung zu.

