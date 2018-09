Dow Jones- Auf zu neuen Hochs!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Der Dow Jones tastet sich für einen Moment unter die Unterstützung bei 25800 Punkten verlaufend und dreht 40 Punkte vor dem hinterlegten Zielbereich für Welle ii in Lila wieder ab. Zwar gehen wir in diesem Markt von einer weiteren Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung in Richtung 30000 Punkte aus, jedoch kann die imminente Gegenbewegung in Welle ii in Lila unter 26124 Punkten noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden. Der Dow Jones hält sich nach wie vor ausgesprochen stabil und lässt kaum Raum für Rücksetzer, was auch unser hinterlegtes Szenario einer bevorstehenden Rally auf neue Allzeithochs unterstreicht.

Primärerwartung bleibt somit eine Fortsetzung der hinterlegten Aufwärtsbewegung. Unter der 261.8% Extension bei 26124 Punkten können wir jedoch noch nicht davon ausgehen, dass die Korrekturbewegung in Welle ii in Lila bereits abgearbeitet wurde, in deren Anschluss wir den Markt weiter in Richtung Norden steigen sehen.

