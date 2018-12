Dow Jones: Alles Crash oder was?

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Die letzten Wochen hatten es ganz schön in sich. Nach neuen Rekordhochs an der Wallstreet Anfang Oktober, folgte promt der Absturz. Innerhalb von zwei Monaten verlor der Dow Jones Index (ISIN: US2605661048) über 3.000 Punkte bzw. 11,39 %. Erst gestern fielen die Kurse erstmals seit Juni wieder unter die runde Marke von 24.000 Punkten. Ganz klar: Das muss die Trendwende sein! Doppelhoch und abwärts ... und direkt rein in den neuen Bärenmarkt! Jetzt wird alles noch schlimmer als zur Finanzkrise 2008 etc. pp. ... So jedenfalls tönt es in diesen Tagen aus fast allen Ecken. Aber was ist wirklich dran an der vermeintlich großen Trendwende und dem kommenden Bärenmarkt?

Diesen Artikel auf Elliott-Waves.com weiterlesen ...