Dow Jones Aktien- Letzte Ausfahrt 27000 Punkte!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Der Dow Jones ist wie viele Indices, ein 30er Index. Sprich er enthält rund 30 einzelne Aktientitel. Dies stellt jeden Analysten vor eine große Hürde, denn der Arbeitsaufwand diese alle zu analysieren ist nicht gerade von Pappe. Wir sind diesen Weg gegangen und können sagen, dass wir in diesem Prozess über die letzten 4 Monate unser Wissensspektrum wie dieser Markt tickt, massiv vergrößert haben. Es lohnt sich die Internas eines Index zu kennen. So waren wir am Ende des letzten Jahres zu pessimistisch, was den weiteren Ausblick für den Dow anbelangt. Hätte uns zu diesem Zeitpunkt bereits die Analyse aller 30 Titel zur Verfügung gestanden, wären wir nicht zu diesem Schluss gekommen. Aktuell sehen wir den Dow vor dem Ausbau eines Hochs stehen, sowie auch bei vielen Titeln die erste Korrektur nach dem Aufschwung. Es gibt aber auch einige Aktien aus dem Dow die aktuell noch Kaufkandidaten sind. Alle 30 Aktien des Dow sind in unserem Dow Jones 30 Aktien Paket enthalten und werden konstant analysiert mit tagesaktuellen Updates in unserem Live Trading Room auf unserer neuen Homepage unter www.hkcmanagement.de.

Unser aktuelles Dow Update, gibt folgenden Ausblick:

Der DOW bekommt im gestrigen Handel gerade noch so die letzte Ausfahrt für die 27000 Punkte! Man kann es sich in etwa so vorstellen, wie wenn man mit 300 von der Linken Spur in die Ausfahrt Spur zieht und dann abbremsen muss. Das gestern ausgebaut Tief lag bei 26158 Punkten, gerade einmal 10 Punkte haben hier gefehlt. Hier darf jetzt rein gar nichts mehr schief gehen, sonst sind die Bullen vorerst einmal abgemeldet. Denn unter 26148 Punkten, ist der aktuell hinterlegte Impuls durch und wir können uns auf ein bereits hinterlegtes Hoch einstellen. In Anbetracht dieser Lage, halten wir bereits den heutigen Handel für wegweisend. Denn setzten die Bullen hier ihre Erholung nicht fort, wird es schwierig, das gestrige Tief zu verteidigen. Aus bärischer Sicht, wäre ein Wochenschluss unter 26000 Punkten, natürlich traumhaft. Dies bezweifeln wir aber noch. Denn die Bullen werden sich mit allem wehren was sie haben. Jedoch verlieren sie immer mehr Gefolgsleute, siehe unser DOW Aktien Update. Wir fassen also zusammen, die 27000 Punkte sind nach wie vor drin, doch die Einschläge der Bären kommen deutlich und schneller näher. Der Raum für Fehler der Bullen wird immer geringer.