Dow Jones: Der Abwärtstrend ist noch nicht vorbei!

Während S&P 500 und Nasdaq erneut auf Wolke 7 schweben, hängt der Dow Jones im Vergleich ein wenig hinterher. Ausgebremst wurde der Index durch den 10% Verlust der Boeing-Aktie. Boeing ist das Schwergewicht im Dow und hat daher Einfluss auf die Entwicklung des Kursindex.

Charttechnik/Trading-Idee

Aus charttechnischer Sicht wird das Bild im Big-Picture nach wie vor von den Shorties dominiert. Das entscheidende Niveau auf der Oberseite, das in den nächsten Tagen aufgesucht werden könnte, liegt bei 26.073. Sollte es den Anlegern nicht gelingen diese Marke zu überspringen, empfehle ich auf der Tagesebene nach einem Short-Umkehrstab Ausschau zu halten, um im Anschluss eine Position aufzubauen.

Eine Wideraufnahme der Abwärtsbewegung kann aber schon früher erfolgen. In diesem Fall greift der untergeordnete Trend im Stundenchart. Da der Kurs momentan in dieser Zeiteinheit aufwärtsgerichtet ist, müssen wir uns ein wenig in Geduld üben und folgerichtig auf eine Trendumkehr warten.







