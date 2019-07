Dow Jones 30 - Weitere Werte vor Verkauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Die letzten 3 Wochen haben wir 3 Positionen in unserem Dow30 Paket verkauft:

Apple: +14,4% GEWINN 3M: +38% GEWINN United Technologies: +4,53% GEWINN

Es ist in der ganzen Zeit noch zu keinem einzigen Verlust gekommen, was mich selbst verwundert, da wir mit aktuell ca. 14 Positionen am Markt investiert sind.

Ich gehe davon aus das unser Trade bei Home Depot, ebenfalls ein Dow30 Wert, der nächste Verkauf mit zweistelligen Gewinnen wird.

Im Chart zu sehen, unser Einstiegsbereich in der blauen Box und die Entwicklung seitdem. Wir haben einen Verkaufstrigger gesetzt welcher morgen im Aktienupdate

Genau in der Umsetzung erklärt wird. Wir stehen mit Home Depot aktuell mit ca. +12% im Gewinn.

THE HOME DEPOT

Morgen verschicken wir die nächsten Einstiege, in drei weiteren Dow Werten. Um diese zu erhalten müssen Sie eingetragen sein in unserem Verteiler.

Weiter unten sehen Sie die aktuelle Performance von Deutschlands akkuratester Aktienanalyse Dow30 Aktien.

Testen Sie uns kostenlos, es gibt nichts Vergleichbares! www.hkcmanagement.de

Dow 30 Paket:

1. 3M Position verkauft: 38% Gewinn

2. APPLE Position verkauft: 14,4% Gewinn

3. BOEING ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

4. CHEVRON ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

5. COCA-COLA ZB getroffen/ Investiert : Position läuft!

6. DISNEY ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

7. THE HOME DEPOT ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

8. JOHNSON&JOHNSON ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

9. JP MORGAN CHASE ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

10. MCDONALDS ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

11. NIKE ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

12. PFIZER ZB getroffen/ Investiert : Position im Short Bereich

13. UNITED TECHNOLOGIES: Position verkauft: +4,53% Gewinn

14. VISA INC. ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

15. WALMART ZB getroffen/ SHORT läuft seit Mittwoch 19.06.