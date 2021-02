Der Dow Jones 10-Jahreszyklus

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Sicher ist die Jahressaisonalität der wichtigste Zyklus für Anleger. Es gibt aber auch Zyklen anderer Längen.

Der längste kalendarische Zyklus, den es an den Märkten gibt, ist der 10-Jahreszyklus.

Die Dekade im Dow Jones

Der folgende Chart zeigt den Verlauf des Dow Jones abhängig von der Dekade ab 1897. Dieser Dekadenzyklus-Chart weist somit den durchschnittlichen 10-Jahres-Verlauf des Index über mehr als 120 Jahre aus.

Der linke Bereich des Charts über der „0“ zeigt den mittleren Verlauf aller Jahre, die mit der Ziffer „0“ enden (wie 2000, 2010 oder 2020). Dann folgt der saisonale Verlauf der Jahre, die auf „1“ enden (wie 2001 oder 2011) und so fort, bis sich der Dekadenverlauf ergibt.

Dow Jones, 10-Jahreszyklus, ermittelt über 124 Jahre

Ab dem Jahr „5“ geht es steil nach oben!

Wie Sie sehen, scheint der Aktienmarkt einem 10-Jahres-Zyklus zu folgen. In der ersten Hälfte der Dekade – also in den Jahren die auf „0“ enden bis zu denen mit der letzten Ziffer „4“ – stiegen die Aktien im Mittel kaum, in der zweiten hingegen deutlich.

Sehr fest verliefen Aktien des Dow Jones im Mittel in den Jahren, die mit der Ziffer „5“ endeten. Ihr durchschnittlicher Gewinn betrug 26,8 Prozent. Das entspricht mehr als einem Drittel des ganzen mittleren Dekadengewinns! In 7er-Jahren hingegen gab es oft Einbrüche.

Bis Mitte der „2er“ eher problematischer Verlauf

Eine Schwächephase gab es typischerweise auch bis Mitte der Jahre, die auf die Ziffer „2“ enden – so wie 2022. Droht so gesehen im Dow Jones eine Schwächephase?

Mythos – oder ist am 10-Jahreszyklus etwas dran?

Dazu müsste es allerdings einen Grund für die Trends des Dekadenzyklus geben. Sonst wäre der Verlauf nur Zufall. Allerdings ist der Grund unklar. Möglicherweise triggert die Kenntnis des Kalenders ökonomische oder geldpolitische Entscheidungen – wir nehmen uns ja auch oft zu Neujahr etwas vor.

Dazu gibt es durchaus Hinweise. So fanden umfassende Marktänderungen oft gemeinsam mit dem Dekadenwechsel statt. Beispiele dazu sind das Hoch beim Goldpreis gegen Ende der 1970er-Jahre, oder das der Nasdaq Ende der 1990er-Jahre. Der japanische Nikkei 225 drehte seinen langjährigen Trend sogar auf den Tag genau zum Ende der Dekade am letzten Handelstag des Jahres 1989!

Die Jahressaisonalität nutzen

Ich selbst bin, was den 10-Jahreszyklus angeht, ehrlich gesagt gespalten. Vielleicht hat er ja einen Einfluss auf die Märkte, was für eine schwierige Phase bis Mitte 2022 im Dow Jones sprechen würde. Ich vermute aber, dass der Einfluss des 10-Jahreszyklus, sofern es ihn denn überhaupt gibt, auf jeden Fall kleiner ist als der von Zyklen kürzerer Länge.

Denn bei der Jahres-Saisonalität liegen oft sehr solide Gründe vor, die die Trends untermauern. Diese reichen vom Wetter über wiederkehrende Ereignisse wie Messen oder Buchhaltungsstichtage bis hin zu Quartalsberichten. Mehr dazu auf www.seasonax.com!

Disclaimer: Tea Muratovic ist seit vielen Jahren in der Finanzindustrie tätig und verfügt über einen umfangreichen Hintergrund im internationalen Marktumfeld. Ihre Stärke liegt im Bereich Kapitalmarktprodukte & Asset Management. Als Gründerin von Seasonax Capital wurde sie mit dem Female Austrian Investor Award 2019 ausgezeichnet. Das Ziel des Seasonax-Teams ist die Optimierung der Investitionsentscheidungen mithilfe saisonalen Timings und saisonaler Selektion auf Basis umfangreicher empirischer Analyse historischer Daten. Christoph Zenk betreut für Seasonax das wikifolio Saisonale Einzelaktien Europa . Die redaktionellen Analysen stammen von Tea Muratovic. Weitere Infos sowie Research zu saisonalen Handelsmustern und mehr finden Sie auf seasonax.com. An dieser Stelle analysiert Muratovic regelmäßig die saisonalen Muster von Einzelaktien, Aktienindizes oder anderer Assetklassen, in denen Seasonax möglicherweise auch im Rahmen des wikifolios engagiert ist. Der Text spiegelt die Meinung der Autorin wider. wikifolio.com übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung. Der Inhalt stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

