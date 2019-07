Dow30 - Short? Long? Es läuft!

Wir warten aktuell auf mehrere Einstiege und Wiedereinstiege im Dow30 Aktienpaket.

3M war der zweite Trade der letzten 3 Wochen welchen wir Verkauft haben. Ein Short Trade aus dem Roten Zielbereich heraus mit einem Ergebnis von +38% Gewinn.

Wir sehen nach wie vor Schwarz für 3M und werden nach einem Korrektiven Anstieg einen weiteren Short hinterlegen welcher noch deutlich mehr Potenzial aufweist als der erste Short. Wenn auch Sie alle Informationen erhalten wollen, um rechtzeitig die Position im Dow Jones Wert 3M zu hinterlegen testen Sie uns kostenlos unter www.hkcmanagement.de

Der nächste Short welchen wir realisiert hatten ist APPLE mit einem Gewinn von +14,4%. Wir warten aktuell ab, um uns langfristig Long im Markt zu platzieren. Noch sind wir nicht so weit werden jedoch die nächsten Tage die genauen Koordinaten für den nächsten Trade in Apple per E-Mail verschicken. Wenn auch diesen Trade nutzen wollen testen Sie uns kostenlos unter www.hkcmanagement.de

The Trade in Home Depot läuft ganz nach Plan. Wir sind Long seit erreichen unseres in Blau im Chart hinterlegten Zielbereiches. Aktuell stehen wir hier auch mit über 12% im Plus und halten weiter unsere Position. Wir werden die nächsten Tage an Abonnenten die Koordinaten für den Wiedereinstieg/Nachkauf verschicken. Wenn auch Sie dies nutzen möchten, melden Sie sich an unter www.hkcmanagement.de

Kommenden Mittwoch, den 10.07.2019 veröffentlichen wir Analysen zu folgenden Titeln:

McDonald’s, IBM und Caterpillar

Aktuelle Positionen im Dow30 Paket:

1. 3M Position verkauft: 38% Gewinn

2. APPLE Position verkauft: 14,4% Gewinn

3. BOEING ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

4. CHEVRON ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

5. COCA-COLA ZB getroffen/ Investiert : Position läuft!

6. DISNEY ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

7. THE HOME DEPOT ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

8. JOHNSON&JOHNSON ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

9. JP MORGAN CHASE ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

10. MCDONALDS ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

11. NIKE ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

12. PFIZER ZB getroffen/ Investiert : Position im Short Bereich

13. UNITED TECHNOLOGIES: Position verkauft: +4,53% Gewinn

14. VISA INC. ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

15. WALMART ZB getroffen/ SHORT läuft seit Mittwoch 19.06.

