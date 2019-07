Dow30 - Performance herausragend!

Ich begegne den nunmehr seit über 4 Monaten anhaltenden herausragenden Ergebnissen meines Analysten Kollegen Herr Kaiser mit einer Mischung aus erstaunen und Dankbarkeit. Ein paar Treffer in ein oder zwei analysierten Märkten zu landen ist schon sehr gut, die Finanzmärkte sind alles, nur nicht einfach zu Analysieren. Herr Kaiser betreut jedoch “alleine“ alle 30 Konzerne des Dow Jones Index, liefert Einstiegspunkte, Stopps und Verkaufssignale. Hedged Positionen ab, realisiert Gewinne und muss ständig alle Szenarien im Blick haben. Ich spreche hier vom kompletten Portfolio Management aller Werte eines des Aktienpakets. So weit so gut. Wenn wir uns die Ergebnisse anschauen kam es bisher zu über 15 Trades. Jeder einzelne Zielbereich wurde korrekt getroffen. Es kam bisher zu keinem einzigen Stopp out! Über 15 Trades nacheinander wohlgemerkt. Viele Positionen stehen mit zweistelligen Gewinnzuwächsen da oder wurden bereits realisiert, wie z.B. der Trade bei 3M +36%, Apple +14,4%, United Technologies +4,53%.

Aktuell sollten folgende Trades gesondert Aufmerksamkeit erhalten:

VISA



VISA

Unser Musterschüler aus der Kreditkartenzunft macht exakt das, was er soll: er ist seit Erreichen unserer grünen Box brav gestiegen, sodass wir mit aktuell etwa +15% mit unser Nachkaufposition im Plus liegen. Wir werden die kommenden Tage einen neuen weiteren Trade bekannt geben und einen Hedge Trigger setzen.

Home Depot

Home Depot

Unser Homie Home Depot macht weiterhin Spaß. Allein die Nachkauf Position (grüne Box) liegt aktuell auch schon mit knapp +14% im Plus. Wir heben auch hier das Hedge-Triggerlevel an und verschicken alle weiteren Einstiegssignale morgen um 11 Uhr per E-Mail an unseren Verteiler.

MC Donald’s



MC Donald's

Mit +10% läuft auch beim Fast-Foot-Gourmet alles planvoll. Wir setzen daher ein Hedge-Triggerlevel, um uns nach unten abzusichern. Es ist nämlich davon auszugehen, dass wir bald in eine Zwischenerholung übergehen, an deren Ende wir a) unseren Hedge-Gewinn auslösen und b) denselben in einen Long konvertieren. Das bedeutet mehr Gewinne und nacher nochmals einen besseren Neueinstieg.

Morgen werden wir an alle Personen im Verteiler die nächsten Analysen und Einstiege zukommen lassen.

In Alphabetischer Reihenfolge der getroffenen Zielbereiche (ZB) aller Aktienpakete:

1. 3M Position verkauft: 38% Gewinn

2. APPLE Position verkauft: 14,4% Gewinn

3. BOEING ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

4. CHEVRON ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

5. COCA-COLA ZB getroffen/ Investiert : Position läuft!

6. DISNEY ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

7. THE HOME DEPOT ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

8. JOHNSON&JOHNSON ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

9. JP MORGAN CHASE ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

10. MCDONALDS ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

11. NIKE ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

12. PFIZER ZB getroffen/ Investiert : Position im Short Bereich

13. UNITED TECHNOLOGIES: Position verkauft: +4,53% Gewinn

14. VISA INC. ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

15. WALMART ZB getroffen/ SHORT läuft seit Mittwoch 19.06.