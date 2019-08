Dow30 - Intel Short Trade läuft!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

INTEL – Erst am Freitag haben wir den IT Hardwareriesen aus dem Dow30 Aktienpaket geshortet. Bereits jetzt steht der Trade mit über +6% im Gewinn.

Wir spekulieren hier auf eine nochmalige Halbierung dieser Aktie, binnen der kommenden Monate. Stopps konnten bereits nachgezogen werden was für Abonnenten in einer Kurznachricht verschickt wurde. Wir haben damit den längsten positiven Lauf in unserer Firmengeschichte mit aktuell 19 Gewinntrades bei einem Verlierer (-4.4% bei Coca Cola). Der Trade allein nur in Intel kann uns noch locker 50% Rendite einbringen.

CHART INTEL:

Morgen erscheint die Analyse und Tradingeinstiege für Goldman Sachs. Die mächtigste Investment Bank unseres Planeten wird federn lassen! Der Boden ist noch lange nicht erreicht. Wir werden auch bei der Großbank einen Short hinterlegen mit einem Potenzial von ungefähr 40% und einer ca. Haltedauer von 2-3 Monaten. Einen genauen Zielbereich werden wir in der morgen (07.08.19) per E-Mail erscheinenden Goldman Sachs Analyse verkünden.

