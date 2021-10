Doppelter McConnell-Putin-Akt: Das Tintenfischspiel

Von Jeffrey Halley, leitender Marktanalyst, Asien-Pazifik, OANDA



Man weiß, dass wir in seltsamen Zeiten leben, wenn der republikanische Senatsvorsitzende McConnell und der russische Präsident Putin mit ihren Tentakeln potenzielle Belohnungen in die Luft halten und die Märkte kräftig ankurbeln, aber so ist es nun einmal. Wie der Netflix-Hit, den man sich unbedingt ansehen muss, der aber lächerliche Prämissen hat, bieten beide Männer saftige Belohnungen an, die Millionen von Menschen haben wollen - man muss nur ein paar Spiele spielen, um sie zu bekommen. Natürlich gibt es ein wenig Kleingedrucktes, aber machen Sie sich darüber keine Sorgen.



Im Falle von Herrn McConnell geht es um Geld zur Finanzierung der US-Regierung, und zwar um sehr viel Geld. Senator McConnell hat den Demokraten eine kurzfristige Verlängerung der Schuldenobergrenze bis Dezember angeboten, um ihnen die Möglichkeit zu geben, im Wege der Versöhnung eine dauerhaftere Maßnahme zu verabschieden. Man beachte das Wort Versöhnung. Die Republikaner haben nicht die Absicht, eine dauerhafte Maßnahme überparteilich zu beschließen. Es wird auch mit dem Versuch zusammenfallen, das ebenso umstrittene, mehrere Billionen Dollar schwere Ausgabenpaket "Build back better" zu verabschieden. Letzteres würde durch die Überlastung der Spielgeräte wahrscheinlich ins Hintertreffen geraten. Die Planungen für die Zwischenwahlen im Jahr 2022 sind in vollem Gange. Die Ankündigung eines zweimonatigen "Kick-the-Can-Down-the-Road"-Angebots genügte verzweifelten "Buy-the-Dippers", um den Kurs zu ändern und die US-Aktien in den positiven Bereich zu bringen.



In Präsident Putins Fall geht es um Energie, insbesondere um Erdgas. Er löste über Nacht einen Ausverkauf von fast 10 % bei den Erdgaspreisen aus, nachdem er angeboten hatte, den Erdgasmarkt in Europa zu "stabilisieren", indem er möglicherweise mehr Lieferungen durch die Ukraine pumpen würde. Der russische Vizepräsident erwähnte auch die erneute Zertifizierung von Nord Stream 2 als mögliche Lösung für Europas Gassorgen. Präsident Putin wies auch auf den Vorteil langfristiger gegenüber kurzfristigen Lieferverträgen hin. Putins Äußerungen waren sehr rhetorisch, enthielten aber nur wenige Details, z. B. wie viel und wann. Die Botschaft ist jedoch ziemlich klar: Ihr könnt in Zukunft so viel Gas haben, wie ihr wollt, ihr müsst nur hier unterschreiben....



Der Anstieg der Wall-Street-Aktien über Nacht hat das Ausmaß des Ausverkaufs auf Wochenbasis nicht im Geringsten verändert. Im Falle von Erdgas machte der 10 %ige Rückgang lediglich den 10 %igen Preisanstieg vom Vortag wieder wett. Hoffnungsschimmer, ja, aber das ist auch schon alles. Bemerkenswert ist, dass die US-Renditen am langen Ende nur geringfügig nachgaben und der US-Dollar sich weiter erholte, während Gold im Vorfeld der morgigen US-Daten weiterhin sichere Gebote fand.



Und damit komme ich noch einmal zurück zu den US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls). Obwohl sich der Markt in dieser Woche jeden Tag selbst in die Enge getrieben hat, was zum Teil auf den engen Datenkalender zurückzuführen ist, führen alle Wege zu den morgigen US-Beschäftigtenzahlen. Die Kursumschwünge waren entweder bescheiden oder nicht vorhanden, als sich über Nacht das Squid Game abspielte. Der zugrundeliegende Faktor, der die Märkte nervös macht, ist die weitere Entwicklung der Geldpolitik der Federal Reserve. Wird die Fed im Dezember mit der Straffung der Geldpolitik beginnen oder wird sie zusammen mit dem Dot Plot in das Jahr 2022 verschoben? Die morgigen US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls) dürften einen großen Beitrag zur Beantwortung dieser Frage leisten, wenn die Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze 500.000 übersteigt und damit das Tapering einleitet. Ich rechne nicht mit einem Taper-Tantrum, aber die Anzeichen dafür sind im asiatischen Währungsraum zu sehen, und ich glaube weiterhin, dass das potenzielle Taper in den Märkten noch nicht einmal ansatzweise eingepreist ist. Die Welt wird auch nach dem Taper eine Null-Prozent-Welt sein, aber es wird viel weniger freies Geld geben, das auf der Suche nach einem Zuhause herumschwimmt. Verkaufen Sie Ihre US-Dollars noch nicht.



Die heutigen Datenkalender in Asien und Europa sind sogar noch unbedeutender als gestern. Südkoreas Leistungsbilanz und Japans Investitionen in Auslandsanleihen hatten keine Auswirkungen auf den Markt, während Kuroda von der Bank of Japan sagte, er erwarte einen langsamen Anstieg des japanischen Verbraucherpreisindexes, was wohl ganz im Einklang mit den letzten 25 Jahren steht. Geduld ist eine Tugend. Die japanischen Aktienmärkte orientieren sich derzeit ohnehin ausschließlich an den Bewegungen der Wall Street.



Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA von heute Abend werden es ermöglichen, die Prognosen für den morgigen Tag zu korrigieren. Über Nacht stieg die ADP-Beschäftigungszahl deutlich auf 568.000 Stellen und lag damit weit über den Prognosen. Der ADP war in letzter Zeit ein schlechter Indikator für die Nicht-Bauernhöfe, ist dies der Monat, in dem wir eine Rückkehr zum Mittelwert sehen?





Andernfalls rechne ich damit, dass sich das Schlagzeilengetöse bis zu den morgigen US-Arbeitsmarktdaten fortsetzen wird. Ich kann nur sagen, dass wir bis dahin vorsichtig sein sollten, die scheinbar leichten Gewinne des Marktes zu akzeptieren, denn die Währungs-, Anleihe- und Goldmärkte sagen uns genau das. Wie beim Tintenfischspiel sind diese Belohnungen an Bedingungen geknüpft, und es kann sein, dass Sie nicht den perfekt verkohlten Tintenfisch bekommen.Die asiatischen Aktienmärkte starten heute positiv in den Tag, nachdem die Hoffnung auf einen Kompromiss zur US-Schuldenobergrenze die Wall Street dazu veranlasst hat, ihre über Nacht erlittenen Verluste deutlich zu revidieren und in den positiven Bereich vorzustoßen. Der S&P 500 schloss um 0,41 % höher, der Nasdaq schloss um 0,47 % höher, und der Dow Jones beendete die Nacht 0,30 % höher. Interessanterweise setzt sich die US-Rallye in Asien mit kräftigen Kursgewinnen bei den US-Indexfutures fort. Die Nasdaq-Futures stiegen um 0,75 %, während die S&P 500- und Dow-Futures um 0,50 % zulegten. Niemand möchte der FOMO-Gnom sein, der an den US-Märkten zurückbleibt.Der starke Auftritt der US-Märkte hat ausgereicht, um die Stimmung in Japan und Südkorea zu heben, die in letzter Zeit eine hohe Korrelation zur Wall Street aufwiesen. Der Nikkei 225 liegt 0,95 % höher, während der Kospi heute um 1,55 % zugelegt hat. Das chinesische Festland bleibt bis morgen geschlossen, aber auch Hongkong zieht heute kräftig an, nachdem die Evergrande-Aktie den Handel wieder aufgenommen hat. Die Nachricht, dass die Regierung von Hongkong 90.000 neue Wohnungen bauen wird, wurde positiv aufgenommen, und der Hang Seng legte heute um 2,15 % zu.Singapur kletterte um gesunde 0,90 %, während Taipeh nur 0,15 % zulegte. Die Zuwächse in Taiwan sind möglicherweise begrenzt, weil Chinas Präsident Xi am Samstag eine Rede über die Insel halten wird. Bangkok legte um 0,95 % zu, während Jakarta im Vorfeld einer wichtigen Steuergesetzabstimmung heute um 0,40 % zulegte. Sinkende Ölpreise haben Kuala Lumpur um 0,20% fallen lassen, während Manilla 0,50% niedriger notiert.Die australischen Märkte haben sich nur mäßig erholt, wobei die Nachrichten über die Wiedereröffnung von New South Wales durch die über Nacht gesunkenen Energiepreise und die Verschärfung der Kriterien für die Vergabe von Hypothekenkrediten durch die Aufsichtsbehörde ausgeglichen wurden. Dennoch liegen die Märkte in Down Under im grünen Bereich, der ASX 200 und die All Ordinaries stiegen um 0,55 %.Nach dem gestrigen Horrortag für die europäischen Aktien, die die von McConnell und Putin in Aussicht gestellten Leckerbissen verpassten, dürften sich die Märkte heute deutlich erholen. In Anbetracht der von Schlagzeilen geprägten Entwicklung der Aktienmärkte in dieser Woche würde ich jedoch zur Vorsicht raten. Wir sind nur eine negative Schlagzeile davon entfernt, dass die Herde den Weg zurückgeht, den sie gekommen ist. Das Gasangebot von Präsident Putin war sehr rhetorisch und wenig konkret, und wenn die Demokraten die kurzfristige Verlängerung der Schuldenobergrenze durch die Republikaner ablehnen, könnte der normale Betrieb wieder aufgenommen werden.Die Devisenmärkte reagierten über Nacht nur geringfügig auf den kurzfristigen Kompromiss der US-Republikaner zur Schuldenobergrenze. Risikoorientierte Währungen wie der AUD und der NZD konnten ihre Verluste begrenzen, doch insgesamt setzte der US-Dollar seinen Aufwärtstrend fort, obwohl die Renditen langlaufender US-Anleihen leicht nachgaben. Der Dollar-Index stieg um 0,27 % auf 94,23, wo er heute in Asien verharrt. Obwohl der Dollar-Index weiter steigt, bleibt meine frühere Einschätzung bestehen, dass die Spanne von 93,50 bis 94,50 bis zur Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten morgen Abend Bestand haben wird.EUR/USD gab über Nacht um 0,35% auf 1,1555 nach, und die Einheitswährung konnte den Widerstand bei 1,1650 nicht ernsthaft testen, wobei 1,1600 nun eine kurzfristige Barriere darstellt. Der Euro scheint nach wie vor anfällig für weitere Einpreisungen der Fed-Reduzierung zu sein, und ein Wochenschluss unter 1,1500 morgen Abend wäre ein starkes Abwärtssignal. GBP/USD hält sich weiterhin gerade so über Wasser und handelt heute bei 1,3585. Es ist ihm nicht gelungen, seine Ausbruchslinie nach unten, die heute bei 1,3620 liegt, zurückzuerobern, und es ist wahrscheinlich nur der Verkauf von EUR/GBP, der es über Wasser hält. GBP/USD bleibt anfällig für weitere Kursverluste, die den Tiefststand von 1,3415 der letzten Woche erneut erreichen könnten, da die Energie-/Logistikkrise anhält und die kreisenden Wölfe der Brexit-Anwälte der Europäischen Union ihre Bleistifte spitzen. Da sich die US-Renditen über Nacht kaum bewegt haben, bleibt USD/JOY um 111,50 verankert. Ein Wochenschluss über 112,00 oder unter 109,00 ist erforderlich, um die nächste Richtungsänderung von USD/JPY zu signalisieren.AUD/USD hat inzwischen alle gestrigen Verluste wieder wettgemacht und ist heute um 0,20% auf 0,7285 gestiegen. Das technische Bild deutet darauf hin, dass Kursgewinne über 0,7300 schwierig sein werden. Die morgigen schwachen US-Non-Farms-Daten dürften jedoch zu einem Anstieg der Risikostimmung führen, was AUD/USD wieder in Richtung der 0,7400-Marke treiben könnte. NZD/USD sieht im Moment am verwundbarsten aus und liegt 0,70% unter dem gestrigen Stand von 0,6920. Die neuseeländische Viruseindämmungszone der Stufe 3 wurde heute auf Gebiete südlich von Auckland ausgedehnt, und ich glaube, dass die Flucht des Deltas aus der Metropole für Unruhe sorgt und die Gewinne des NZD begrenzt. Der Kiwi bleibt gegenüber dem AUD/NZD anfällig und könnte die 0,6800-Marke testen, wenn sich die Viruslage verschlechtert oder die US-Non-Farms überdurchschnittlich gut abschneiden.Das Kompromissangebot der Republikaner zur Schuldenobergrenze hat den asiatischen Währungen eine vorübergehende Atempause von der Stärke des US-Dollars verschafft. Insgesamt bleiben die regionalen Währungen jedoch in der Nähe der jüngsten Tiefststände gegenüber dem Dollar. Die regionalen asiatischen Währungen sind gegenüber der gestrigen Eröffnung nahezu unverändert und werden heute wenig Anreiz haben, sich weit zu bewegen, da der Hauptwährungsraum ruhig gehandelt wird, China morgen zurückkehren wird und morgen Abend die US-Arbeitsmarktdaten anstehen. Die US-Daten werden die nächste Richtungsänderung der asiatischen Devisenmärkte bestimmen, obwohl die hohen Energiepreise, die größtenteils in US-Dollar berechnet und abgewickelt werden, mögliche Gewinne begrenzen dürften, da die meisten asiatischen Länder Energiepreise in Kauf nehmen.Das Angebot Russlands, mehr Erdgas nach Europa zu pumpen, war zwar nicht sehr detailliert, reichte aber aus, um die Erdgaspreise über Nacht um 10 % fallen zu lassen und die potenziellen Gewinne des Ölpreises zu begrenzen. Es folgten die offiziellen US-Rohöllagerbestandsdaten, die einen starken Anstieg um 3,25 Millionen Barrel auswiesen. Die Heizöl-, Benzin- und Destillatbestände verzeichneten ebenfalls große Zuwächse, was darauf hindeutet, dass die US-Produktion nach dem Hurrikan Ida nun wieder auf Kurs ist. Dies reichte aus, um einen Ausverkauf bei Öl auszulösen, das bereits stark überverkauft war.Rohöl der Sorte Brent fiel um 2,10 % auf 80,80 $, während WTI um 2,70 % auf 76,90 $ pro Barrel einbrach. Die Ölpreise haben in Asien weiter leicht nachgegeben, wobei Brent-Rohöl bei $ 80,70 und WTI bei $ 76,70 pro Barrel gehandelt wird. Zum Vergleich: Beide Kontrakte liegen auf Wochensicht jedoch weiterhin deutlich im Plus.Ich betrachte den nächtlichen Einbruch als eine technische Bewegung, die überfällig war, da spekulative Fast-Money-Long-Positionen die Relative-Stärke-Indizes (RSI) beider Kontrakte in den stark überkauften Bereich gedrückt haben. Die RSIs sind in der Regel ein guter Indikator für technische Preisumkehrungen, wenn sie sich in den stark überkauften oder überverkauften Bereich bewegen. Die Energiekrise in der nördlichen Hemisphäre ist nicht auf magische Weise über Nacht verschwunden, und sie kann auch nicht auf magische Weise über Nacht gelöst werden. Der russische Gasvorschlag zum Beispiel war sehr rhetorisch, aber wenig konkret, was die Menge, das Wie und den Zeitpunkt angeht. Auch China nimmt morgen seine Arbeit wieder auf, und Sie können sicher sein, dass sich die chinesische Regierung in Bezug auf ihre Energiesituation nicht wohler fühlen wird als vor der langen Pause.Der Rückgang über Nacht sieht eher nach einer spekulativen Auflösung kurzfristiger Positionen aus, und wie ich schon die ganze Woche behauptet habe, wird der Preisrückgang wahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein. Die Erdgaspreise müssten noch sehr weit fallen, um meine Meinung zu ändern. Ich rechne fest damit, dass die chinesischen Käufer diesen Preisrückgang im Einklang mit der Anweisung der Zentralregierung "um jeden Preis" nutzen werden.Bei Rohöl der Sorte Brent rechne ich mit physischen Käufern zwischen $79,00 und $76,00 pro Barrel, während WTI zwischen $76,00 und $73,00 pro Barrel Unterstützung finden dürfte. Eine mehrtägige Seitwärtsbewegung würde die überkauften technischen RSI-Indikatoren weiter abbauen und einen erneuten Test der $83,00-Marke für Brent-Rohöl und der $80,00-Marke für WTI bis Anfang nächster Woche ermöglichen.Der Goldpreis zeigt sich weiterhin widerstandsfähig und wurde über Nacht trotz eines stärkeren US-Dollars erneut seitwärts gehandelt. Der Goldpreis stieg über Nacht leicht auf $1763,00 und rutschte in Asien bei anhaltend lustlosem Handel auf $1760,00 je Unze ab. Obwohl der Goldpreis scheinbar von der Bildfläche verschwunden ist, ist seine Weigerung, sich angesichts fester US-Renditen, einer anhaltenden Rallye des US-Dollars und kurzfristiger Überschwänglichkeit am Aktienmarkt zurückzuziehen, bezeichnend. Die Weigerung des Goldes, sich angesichts des üblicherweise rückläufigen Gegenwinds umzudrehen, deutet darauf hin, dass nervöse Anleger weiterhin in aller Stille Risiken durch Long-Positionen in Gold absichern. 