Donnerstag – Draghi wird Kern für “Euro-Short”

Der Euro hat in der Nacht auf Dienstag die Marke von 1,15 US-Dollar erklommen. Derzeit wird alles positive für den Euro eingepreist. Am Dienstag war es die jüngste Entwicklung im Reformstau der US-Regierung. Mario Draghi kann damit die Märkte eigentlich nur enttäuschen. Wir verweisen gerne auf die. Um 14:30 wird der EZB-Chef vor die Presse treten und sich zu einem möglichen Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik äußern. Wir bleiben skeptisch und empfehlen Short-Produkte wie den Turbo-Bear TD9WQY oder den InlinerZum Überblick stellen wir die Deviseneinschätzung der Commerzbank vor. Mehr zur spannenden Lage beim Euro um 18.00 Uhr im Webinar mit Franz-Georg. Anmeldung hier…

EUR-USD: ”EUR-USD hat den Sprung über die 1,15 geschafft! Es war wohl nur eine Frage der Zeit, schließlich flirtete das Wechselkurspaar jetzt schon eine ganze Weile heftig mit dieser Marke. Letztendlich hat dann doch ein nahezu nichtiger Grund ausgereicht, um EUR-USD erstmals seit Mai 2016 wieder die Luft oberhalb der 1,15 schnuppern zu lassen: Zwei weitere Senatoren kündigten an, gegen die US-Gesundheitsreform zu stimmen, die damit keine Mehrheit im Senat hätte. Offensichtlich haben immer noch einige Marktteilnehmer darauf gehofft, dass die Gesundheitsreform eventuell doch noch vor der Sommerpause durch den Senat geht und damit die große Wende im US-Reform-Stau einläutet. Diese Hoffnungen liegen erst einmal auf Eis. Doch da liegen die Hoffnungen auf einen größeren Konjunktur-Schub aus Washington schon länger. Die recht heftige USD-Reaktion heute Morgen spiegelt dementsprechend auch eine gegenwärtig im Markt vorherrschende, grundlegende USD-Skepsis wider (Abb. 1 im pdf-Dokument).

Schafft EUR-USD (anders als im August 2015 und Mai 2016) diesmal also dauerhaft den Sprung über die 1,15? Wir sind skeptisch. Denn da hat auch die EZB ein Wort mitzureden. Heute gibt der Bank Lending Survey, also die Umfrage des Eurosystems zum Kreditgeschäft der Banken, einen Einblick, wie die Geldpolitik der EZB in der Realwirtschaft ankommt. Die gegenwärtige EUR-Stärke bedeutet eine zusätzliche Straffung der finanziellen Rahmenbedingungen. Und die könnte die EZB nervös werden lassen. Auch wenn die EZB zwar auf eine weitere Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe zusteuert, könnte sie sich auf der Sitzung am Donnerstag noch zurückhalten, um den EUR zu entlasten. Schließlich war man in der EZB nicht glücklich, dass der EUR nach den Signalen von EZB-Präsident Mario Draghi, dass der (vorsichtige) Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik bevorsteht, so stark aufgewertet hatte. Die EZB bleibt also vorsichtig: Es ist noch nicht „alles super“ im EUR.

GBP: Das Pfund handelte nach dem ersten Tag der zweiten Brexit-Verhandlungsrunde leicht schwächer. Manch einer mag angesichts der geradezu chaotisch anmutenden Zustände in der britischen Regierung mit größeren Verlusten gerechnet haben. Doch noch stützt die Hoffnung auf eine Zinserhöhung der Bank of England das Pfund. Gleich mehrere Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses der BoE haben inzwischen signalisiert, dass sie angesichts der steigenden Verbraucherpreisinflation eine Zinserhöhung erwägen könnten. Den heutigen Daten für Juni kommt damit eine besondere Aufmerksamkeit zu. Denn inzwischen übertrumpft die Verbraucherpreis- die Lohninflation, was die Realeinkommen drückt und damit die private Nachfrage belastet. Doch eine Zinserhöhung würde kaum Entlastung bringen. Denn es mehren sich die Anzeichen, dass die Konjunkturdynamik abkühlt, was den Inflationsdruck ganz von alleine im Zaum halten dürfte.

Anders als in den USA und der Eurozone sind beispielsweise die marktbasierten langfristigen Inflationserwartungen in Großbritannien im Juli weiter gesunken. Es würde der Wirtschaft unserer Meinung nach einen empfindlichen Schlag versetzen, wenn die BoE in dieser Situation die geldpolitische Unterstützung wirklich drosseln würde. Bereits heute sollte sich abzeichnen, dass der Inflationsanstieg langsam ausläuft. Damit dürften auch die Hoffnungen auf Zinserhöhungen abkühlen und das Pfund tendenziell schwächen. Jede Überraschung nach oben befeuert jedoch Zinserhöhungsspekulationen und stützt zumindest vorübergehend das Pfund.

Emerging-Market-Währungen



CNY: Wir hatten schon einmal darauf hingewiesen, dass die chinesischen Immobilienpreise vor allem in den erstrangigen Städten im Vorjahresvergleich ihren Gipfel erreicht haben. Heute Morgen veröffentlichte Daten bestätigen dies: die Hauspreise in den Städten der ersten Reihe sind im Juni um 0,1% gegenüber Vormonat zurückgegangen. Dies ist der erste monatliche Rückgang seit Februar 2015. Zwar stiegen die Immobilienpreise in den zweitrangigen (0,6% gegenüber Vormonat) und drittrangigen Städten (0,8% gegenüber Vormonat) noch an, aber ich bin der Ansicht, dass die Preisentwicklung in den großen Städten bald auf die mittleren und kleineren Städte durchschlagen wird. Die Metropolen führen die Entwicklung des chinesischen Immobilienmarktes immer an. Die Abkühlung des Immobilienmarktes dürfte das chinesische Wachstum in den kommenden Quartalen belasten.

Im Devisenhandel bewegte sich USD-CNY heute trotz eines schwachen Dollars nur geringfügig. Meiner Meinung nach ist dies eine typische Strategie der chinesischen Zentralbank. Die Behörden geben der Währung immer künstliche Unterstützung, wenn der USD stark ist, aber lassen den chinesischen Yuan abschwächen, wenn der Dollar nachgibt. Vielleicht wollen die Behörden damit den CNY-Wechselkurs unter dem Radar halten, aber offen gesagt haben solche taktischen Manöver keinen wirklichen Nutzen. ”

TRY: Die Lira konnte in den letzten Tagen zulegen, nachdem die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten vergangene Woche Anleger wieder risikofreudiger gemacht hat. Gestern bekam die Währung weiteren Rückenwind, als Zentralbankchef Murat Cetinkaya in einer Präsentation vor dem Bankenverband erwähnte, dass sich die Verbesserung der Kerninflation bislang in Grenzen halte und die türkische Zentralbank deswegen an einer straffen Geldpolitik festhalten werde. Der gewichtete Durchschnitt der türkischen Finanzierungskosten bleibt mit 11,93% recht hoch. Gleichzeitig zeigte die jüngste Umfrage zu den Markterwartungen, dass die meisten Akteure trotz der ermutigenden Kursentwicklung in diesem Jahr immer noch mit einer Abschwächung der Lira auf 3,75 zum USD bis Jahresende rechnen. Bei einer Lockerung der Geldpolitik müsste die türkische Zentralbank daher äußerst behutsam vorgehen.

Quelle: eigene Recherche, Commerzbank