Donald Trumps erste 100 Tage – Die Realität schlägt zurück

Der Einzug von Donald Trump ins Weisse Haus weckte die Erwartung, dass er die Wirtschaft grundlegend erneuern würde. Doch nun muss der 45. Präsident der Vereinigten Staaten auf schmerzhafte Weise erfahren, dass sein Durchsetzungsvermögen in Washington auf eine harte Probe gestellt wird. Werden die hohen Erwartungen der Investoren schlussendlich doch nicht efüllt? Unsere-Liste haben wir entsprechend ergänzt, unter anderem mit einem Put Optionsschein auf den S&P 500 () und einem Turbo Short auf den NASDAQ 100().

Wer weiterhin bullig unterwegs ist, schaut sich den Call Optionsschein mit der WKN DL1FG6 an. Dennoch sind viele Anleger mittlerweile skeptisch. Die Erwartungen bezüglich einer raschen Umsetzung der Steuerreform, der Deregulierung und der immensen Infrastrukturinvestitionen infolge politischer Ablehnung und administrativer Verzögerungen sind sukzessive gesunken.

Innen- und aussenpolitische Kehrtwenden

Am besten veranschaulicht dies das Versagen der Regierung im ersten Versuch, Barack Obamas Gesundheitsreform (Affordable Care Act, «Obamacare») wieder abzuschaffen und zu ersetzen, was unter vielen konservativen Wählern Bestürzung auslöste. Ob der zweite Entwurf den Senat passieren wird, ist im Moment ebenfalls nicht abzusehen. Weitere bekannte Beispiele sind die Bereiche Steuern und Infrastruktur, wo bislang nur wenig konkrete Fortschritte erzielt wurden. Ebenso stehen die zuletzt versöhnlichen Töne zum internationalen Handel in einem scharfen Kontrast zu den früheren protektionistischen Aussagen des Präsidenten.

Jüngstes Beispiel in der Innenpolitik dürfte die Entlassung von FBI Chef Comey sein, dessen Behörde Ermittlungen gegen Trump wegen vermeintlicher Verbindung nach Russland führt. Auch hier liegt aufgrund einer sehr dürftigen Begründung der Verdacht nahe, dass Trump sich lediglich einer potentiellen Gefahr entledigen wollte.

Dieses Muster ist auch an der geopolitischen Front erkennbar. Bemerkenswert ist Donald Trumps Meinungsänderung bezüglich Einsätzen in Konfliktgebieten. So befahl er etwa einen Luftangriff auf Syrien und redete Klartext mit Nordkorea. Er ist zudem bereit, China in Handelsfragen entgegenzukommen, sofern die chinesische Regierung ihre nordkoreanischen Protegés zügelt. Dass das US-Finanzministerium davon abgesehen hat, China als Währungsmanipulator zu bezeichnen, wird als Verhandlungsmasse in einem grösseren geopolitischen Pokerspiel genutzt. Ob Trump mit dieser von ihm gepflegten «Kunst des Deals» auf der geopolitischen Bühne erfolgreich sein kann, ist offen.

Ende des «Trump Trade» auf den US-Märkten

Donald Trump ist es bislang eindeutig nicht gelungen, seinen «Vertrag mit dem amerikanischen Wähler» einzulösen. Dieses Dokument, als Aktionsplan für die ersten 100 Tage der Regierung konzipiert, hätte den Weg Amerikas zu alter Grösse vorzeichnen sollen. Insofern funktioniert der sogenannte Trump Trade – höhere Staatsanleihenrenditen, ein stärkerer US-Dollar und US Small Caps, die besser abschneiden als Aktien von Unternehmen mit einer grossen Marktkapitalisierung – nur noch teilweise oder überhaupt nicht mehr.

Interessanterweise besteht ein scharfer Kontrast zwischen den sinkenden Zustimmungsraten für Trump und dem von der Öffentlichkeit als sehr günstig beurteilten Geschäftsklima. Der zügige Erlass von Dekreten zu Themen wie Energie, Schadstoffemissionen von Fahrzeugen, Medien, Telekommunikation und Bauwesen hat wahrscheinlich zu dieser guten Stimmung beigetragen. Hinzu kommt der zunehmend breitere weltweite Aufschwung, der bereits vor der US-Wahl einsetzte. Der Fairness halber sei angemerkt, dass dem US-Präsidenten die gesetzlichen oder institutionellen Befugnisse fehlen, um weitreichende Wirtschaftsreformen im Alleingang durchzusetzen. Zudem geben generell langfristige strukturelle Trends wie Demografie, technologischer Fortschritt oder Produktivitätswachstum die Richtung für die US- und Weltwirtschaft vor.

Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr erfahren Sie im Blog von Vontobel.

Quelle: Vontobel