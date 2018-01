Donald Trump – Chartanalyse aus dem White House mit Ziel 30.000

Unsere heutige Chartanalyse wird präsentiert von Donald Trump. Der US-Präsident sieht sich höchstpersöhnlich verantwortlich für die Rekorde an den US-Börsen. Zum Rekord durften seine Mitarbeiter, die wie man mittlerweile weiss nicht nur von seinen Fähigkeiten überzeugt sind, für ein Video Kulisse stehen. Dort berichtet der POTUS vom Aktienmarkt. Der Dow hat eine große Barriere durchbrochen und das nächste Ziel lautet 30.000. Das passende Video finden Sie hier bei Facebook.

Wenn Sie ihre Kinder in das Wunder der Prozentrechnung einführen wollen, empfehlen wir folgenden Tweet. Dort erzählt Trump stolz vom Bullenmarkt: “Jumped 1000 points in last 5 weeks, Record fastest 1000 point move in history.” Nun beträgt die Kurssteigerung von 24.000 auf 25.000 noch rund vier Prozent. Von 1000 auf 2000 sind es 100 Prozent und bei 10.000 zu 11.000 eben noch zehn Prozent. Die Chancen stehen gut dass der Dow in der Zukunft im Bullenmarkt noch schnellere Rekordmarken zaubert und der US-Präsident uns bei Laune hält.

