Domino’s Pizza: Long Trade mit Ziel Allzeithoch! Jetzt einsteigen?

Weitere Suchergebnisse zu "Domino's Pizza":

Umsatz- und Gewinnzuwachs im dritten Quartal sorgt für gute Laune bei den Aktionären der Pizzalieferkette Domino’s Pizza (DPZ).

Symbol: DPZ ISIN: US25754A2015

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie des Pizzalieferdienstes legte in den vergangenen sechs Monaten rund 12 Prozent zu. Auffällig ist die lange grüne Tageskerze vom 22. Juli, die mit einem Gap-Up gegenüber dem Vortag startete und dabei ein immer noch bestehendes Allzeithoch bildete. Im Anschluss fiel das Wertpapier unter den 50er-EMA, konnte sich zuletzt aber wieder über den gleitenden Durchschnitten etablieren.

Chart vom 01.11.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 487.29 USD





Meine Expertenmeinung zu DPZ

Meinung: Bei den Zahlen zum dritten Quartal konnte Domino’s Pizza mit Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres überzeugen. Mit einem neuen Kundenbindungsprogramm will das Unternehmen jetzt für noch mehr Markentreue sorgen.

Mögliches Setup: Unser Long-Einstieg würde beim Bruch der Widerstandslinie erfolgen. Den Stopp Loss platzieren wir unter den letzten drei Tageskerzen und visieren das Allzeithoch als Kursziel an. Die nächsten Quartalszahlen stehen erst am 13. Januar auf der Agenda, so dass wir den Swing Trade lange laufen lassen könnten. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in DPZ.

Veröffentlichungsdatum: 02.11.2021

Bitte nehmen Sie nachstehenden Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis.

Analyse erstellt im Auftrag von