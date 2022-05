Dominion Energy: die Bullen bleiben dem Energiesektor treu!

Weitere Suchergebnisse zu "Dominion Energy":

Der Strom- und Gaslieferant aus Richmond, Virginia profitiert von den anhaltend hohen Preisniveau. Börsentäglich coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: D ISIN: US25746U1097

Rückblick: Die Aktie legte im vergangenen Halbjahr rund 11 Prozent zu. Der Kursverlauf stabilisierte sich in den letzten Tagen am 20-Tagedurchschnitt. Die Tageskerzen mit den langen Dochten an der Unterseite deuten darauf hin, dass die Bullen den Kurs Richtung Norden steuern könnten.

Chart vom 17.05.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 84.25 USD





Meine Expertenmeinung zu D

Meinung: Das Unternehmen verfügt über eigene Öl- und Gaslagerstätten, so dass sich die höheren Endverbraucherpreise sehr positiv auf die Ergebnisrechnung auswirken. Es schüttet bereits seit 377 Quartalen in Folge eine Dividende an die Aktionäre aus.

Mögliches Setup

Setup: Wünschenswert wäre, wenn sich die Risikospanne noch etwas schlanker gestalten würde und wir das Chance-Risiko-Verhältnis noch ein wenig verbessern könnten, aber an der Börse ist nicht immer Wunschkonzert. Frische Quartalszahlen stehen für den 4. August auf der Agenda, so dass wir den Trade lange laufen lasssen können. Weitere coole Setups gibt es börsentäglich im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in D.

Veröffentlichungsdatum: 18.05.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von