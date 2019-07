Dollar verliert zunehmend an Wert

Der Märkte stellen sich bereits in diesem Monat auf eine Zinssenkung in den USA ein. Die Dollarschwäche existiert aber nicht erst seit gestern, die folgender Kursverlauf des US-Dollars (USD) zum russischen Rubel (RUB) aufzeigt.

Grob zusammen gefasst herrscht seit etwa Mitte 2016 beim Währungspaar USD/RUB eine grobe Seitwärtsbewegung, die sich zwischen 55,5550 und 70,5350 RUB abspielt. Das letzte Hoch markierte das Paar erst Mitte September und ging anschließend in einen Abwärtstrend über. Bislang reichten die Abgaben bis knapp unter das 50 % Fibonacci-Retracement abwärts, die jüngste Kursentwicklung kann aber keineswegs als Stabilisierung angesehen werden, vielmehr zeichnet sich eine bärische Flagge ab, die in der Charttechnik weitere Abgaben vermuten lässt und auf die nächstgrößere Unterstützung abwärts führen dürfte.

Viel Zeit zum Reagieren bleibt aber nicht, das Paar setzt bereits zu neuerlichen Tiefs an! Erste Zielzone bilden die Junitiefs bei 62,4989 RUB, darunter das 38,2 % Fibonacci-Retracement bei 61,2773 RUB. Erst an diesem Support und nach Auflösung der vorliegenden Flagge dürfte sich der Dollar vermehrt durchsetzen und zu einem Gegenangriff ansetzen. Über ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VF24XJ kann der nächste Abverkauf bestens nachgehandelt werden und eröffnet ein Renditepotenzial von bis zu 30 Prozent. Ein Kursanstieg mindestens über das Niveau von 65,00 RUB könnte sich kurzfristig der US-Dollar wieder durchsetzen. Dann wären sogar Kursgewinne bis in den Bereich von 67,1674 RUB und somit die übergeordnete Abwärtstrendlinie möglich.

USD/RUB (Wochenchart in RUB) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 63,9954 // 64,8126 // 65,2901 // 65,5963 Unterstützungen: 62,7843 // 62,4989 // 62,0965 // 61,2773

Fazit

Favorisiert wird ein direkter Einstieg in eine Short-Position auf USD/RUB mit einem Ziel am 38,2 % Fibo von 61,2773 RUB. Die mögliche Renditechance über das Mini Future Short Zertifikat WKN VF24XJ beliefe sich dann auf bis zu 30 Prozent, als Verlustbegrenzung sollte das Niveau von zunächst 64,00 RUB aber noch nicht überschritten werden. Das entspricht im Zertifikat einen Stoppkurs von 6,81 Euro. Das Ziel des Scheins wurde mit 10,66 Euro berechnet, der Anlagehorizont ist recht kurz gefasst und umfasst nur wenige Wochen.

Strategie für fallende Kurse WKN: VF24XJ

Typ: Mini-Future Short akt. Kurs: 8,36 - 8,44 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 68,82 RUB

Basiswert: USD/RUB KO-Schwelle: 67,73 RUB

akt. Kurs Basiswert: 62,82321 RUB Laufzeit: Open end

Kursziel: 10,66 Euro Hebel: 10,61

Kurschance: + 30 Prozent Quelle: Vontobel

